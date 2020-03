KV Arena musí šetřit, zaměří se hlavně na náklady za energie

Ceny energií navíc rok od roku stoupají, takže je podle jednatele KV Areny Romana Rokůska logické, že chce společnost ušetřit právě na nich.



Roční provoz sportovišť pod hlavičkou KV Areny přijde na 61 milionů korun. „Energie přitom stojí 20 milionů,“ zdůraznil Rokůsek.

Hledat úspory v personální oblasti podle něj už možné není. „Stav zaměstnanců je jasně daný. KV Arena jich má v současnosti 42,“ řekl s tím, že letos se kolektiv zúží o jednoho pracovníka.

„V ryze technických funkcích se ovšem stav snižovat nedá,“ řekl Rokůsek. I proto hledá úspory právě v energetickém fungování celého areálu. A ty se nacházet daří.

Jednou z nich jsou tepelná čerpadla. „Ta sice máme, ale několik let nefungovala. Nyní je opět spouštíme, což by mělo přinést úspory na objemu nakupovaných energií,“ přiblížil jednu z možností Roman Rokůsek. „Uvidíme, jak se společně s využitím kogenerační jednotky odrazí na množství čerpaných energií,“ doplnil jednatel.

I přes nutnost úspor počítá letos vedení KV Areny s investicemi. Ta nejzásadnější se dotkne bazénového komplexu, respektive jeho saunové části.

„Za relativně malé peníze dokážeme zdvojnásobit kapacitu saun bazénového centra,“ slíbil Roman Rokůsek s tím, že investice dosáhne částky tří milionů korun. Další prostředky společnost investuje do venkovního bazénu. Jenom bazénové centrum loni vydělalo více než 14 milionů korun.

I proto skončilo loňské hospodaření KV Areny s přebytkem 950 tisíc korun. Tyto prostředky chce společnost vynaložit na umoření kumulovaného dluhu z minulých let, který činí přibližně čtyři miliony korun.

O tom, jestli KV Arena získá do budoucna titulárního partnera, zatím není rozhodnuto. U soudu stále leží dvě žaloby firmy Realistic, která se v minulosti měla stát partnerem multifunkčního areálu. I přesto už město připravuje výběrové řízení na nového.

„Zjišťujeme ekonomické možnosti,“ naznačil první náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek s tím, že výběrové řízení by chtělo město vypsat letos na podzim.

Do té doby bude KV Arena žít nejen sportovním, ale i kulturním životem. Do něj se po zkušenosti z konce loňského roku zapojí i hala míčových sportů.

„Už 18. dubna se zde uskuteční koncert Michala Hrůzy s kapelou,“ potvrdil promotér agentury Vlny Vladimír Suchan.

Vzhledem k vytíženosti haly ovšem nelze počítat s masovým využitím pro kulturní akce. „Počítáme se třemi až čtyřmi většími akcemi ročně,“ naznačil Roman Rokůsek.

Do KV Areny se ale letos dostanou i méně tradiční sporty. Jedním z nich je motokrosová exhibice pod taktovkou bratrů Podmolových. Podle Romana Rokůska se zde uskuteční také klání v populárních e-sportech. Do budoucna by z toho měla vzniknout tradiční akce.

„KV Arena je od počátku koncipovaná jako multifunkční hala. Proto je dobře, že jsou aktivity jejího vedení tak široké,“ zhodnotil aktivity vedení společnosti náměstek Tomáš Trtek.

„Snažíme se, aby lidé ze všech věkových kategorií našli v KV Areně své hračky,“ dodal Rokůsek.