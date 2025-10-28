Výstavu zapůjčilo Vlastivědné muzeum v Olomouci a doplňují ji sbírkové předměty z Moravského zemského muzea. Autory jsou zoolog Peter Adamík a entomolog Miloš Krist z Přírodovědného ústavu olomouckého muzea.
Na úvod se návštěvníci dozvědí, proč vůbec v přírodě existuje sex a jaké jsou jeho výhody oproti nepohlavnímu rozmnožování. Uvidí řadu živočichů, kteří sex provozují jen občas, jako jsou strašilky, nebo jej dokonce neprovozují vůbec, což mohou být například mikroskopičtí vířníci.
|
Kdysi byl výkřikem techniky, dnes je počítač součástí muzejních sbírek
Další část výstavy je zaměřena na způsoby námluv u zvířat a jejich párovací systémy. „Například australský lemčík láká samičku na všechny možné modré věci, které v přírodě najde. Labutě jsou sice monogamní, ale není pravda, že by po smrti partnera navěky truchlily. Sýkory, lejsci, pěnkavy a lidé jsou sice nejčastěji sociálně monogamní, ale příležitosti k záletům hojně využívají. Samci pak nevěrné partnerky trestají sníženou péčí o potomky,“ uvedl Miloš Krist.
V této sekci si návštěvníci mohou sestavit profil ideálního partnera. Na interaktivní obrazovce si vyzkoušejí výběr podle obličeje s vysvětlením, jaké vlastnosti se na lidských tvářích mohou projevovat.
„Zaposlouchat se mohou do různých zvířecích písní lásky, dále zkusit odhadnout, kdo z dvojice zvířat je samec a kdo samice nebo si pustit video s námluvami některých zvířat. Pro nejmenší návštěvníky jsou připravené omalovánky,“ přiblížil ředitel Muzea Sokolov Michael Rund.
Další část výstavy návštěvníkům nabídne řadu pikantních informací. Například kdo je mezi zvířaty rekordmanem, co se týče délky kopulace. Ta mimochodem může trvat dny, týdny, ba i měsíce. Tím však pohlavní výběr a soutěž mezi samci ještě nekončí.
U některých druhů, kde hrozí, že by se samice mohla spářit znovu, se samci starají o to, aby v závodu spermií vyhrály právě ty jejich. „V přírodě mají více možností, jak zajistit oplození právě svou spermií. U některých druhů pomáhá pouhé hlídání samice po kopulaci, jinde si samci zajistí její věrnost použitím kopulačních zátek – zacpou samicím pohlavní otvor třeba pomocí cementu, nebo v ní dokonce zalomí svůj pohlavní orgán,“ osvětlil samčí praktiky Adamík.
|
Otec a syn objevují v nové knize historii sokolovských sídlišť
„V závodu spermií nakonec jedna zvítězí, oplodní vajíčko a vznikne nový jedinec. Každopádně tady končí milování a začíná často únavná rodičovská péče,“ uzavřel Miloš Krist.
Výstava je přístupná v přízemí sokolovského zámku od středy do neděle v době od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Podle webu muzea je určená pro širokou veřejnost včetně rodin s dětmi, studenty středních škol a žáky základních škol od třetích tříd.