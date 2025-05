„Je to naše snaha vzdát poctu Jiřímu Bartoškovi za to, co udělal pro Karlovy Vary,“ uvedl iniciátor petice Martin Koutek. Druhý aspektem je podle něj fakt, že mít v době, kdy Rusko vede na Ukrajině válku, jednu z hlavních ulic Karlových Varů pojmenovanou Moskevská, není „košer“.

Aktuální iniciativa ostatně není první snahou o přejmenování Moskevské ulice. Hned po začátku války byly snahy změnit její jméno na ulici Václava Havla.

Martin Koutek si uvědomuje, že podobný krok není jednoduchý. „Ve výsledku nejsem přesvědčený, že se to povede, ale za zkoušku nic nedáme,“ podotkl.

Petici od čtvrtečního večera, kdy se na webu petice.com objevila, podepsalo téměř tisíc lidí.

V diskusi na sociálních sítích se objevila také myšlenka pojmenovat po Jiřím Bartoškovi prostranství před lázeňským hotelem Thermal, kde vzniklo spontánní pietní místo. „Kdyby se povedlo aspoň to, bylo by to skvělé,“ reagoval na tento podnět Koutek.