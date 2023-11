Karlovarská Galerie umění slaví 70 let ve skvělé kondici a s mnoha nápady

„Pod názvem Krajská galerie v Karlových Varech vznikla ovšem už k 1. lednu 1953 usnesením Krajského národního výboru z května předchozího roku, čímž se přidala k sedmi tehdy již existujícím obdobně zaměřeným sbírkotvorným institucím v Čechách a na Moravě,“ popsal prvopočátky karlovarské galerie její současný ředitel Jan Samec.

Práci galeristů zpočátku téměř čtyři desítky let výrazně ovlivňovaly ideové a společenské souvislosti. Teprve po listopadu 1989 začali ve výstavním programu dohánět to, co si do té doby ani neuměli představit.

„Během páté dekády splatila galerie výstavní i akviziční dluh vůči skutečným protagonistům progresivní české kultury,“ konstatoval Samec.

V té době se podařilo vyřešit složité peripetie v ekonomické situaci instituce i hledání nové orientace a smyslu existence muzea specializovaného na výtvarné umění.

Sedmá dekáda se nesla v duchu bohatě strukturované a rozmanité dramaturgii výstav. „Odborný tým je přesvědčen, že regionální galerie se nemá profilovat jedním vymezeným směrem. Má hledat kvalitu v širokém okruhu uměleckých projevů. Připravené výstavy jsou základ akviziční činnosti a z takto vzniklých sbírek je vytvořena i nová expozice,“ dodal Samec.