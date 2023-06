V poslední premiéře odhalí dívka Valérie na chebské scéně vášně i tajemství

Černý román českého poetisty a surrealisty Vítězslava Nezvala Valérie a týden divů byl napsán v roce 1935 a poprvé vydán o deset let později. Zobrazuje sedm dní v životě dívky žijící na malém městečku se svou babičkou a její přerod v dospělou ženu. Tento iniciační týden je pro Valérii naplněn podivnými událostmi.

Dramatizace podle Nezvala

Valérie je zatažena do barvitého a částečně hrozivého světa fantazie a podvědomí, kde obludně zhmotnělé lidské vášně ohrožují a snaží se zahubit mladičkou nezkušenou dívku a jejího záhadného utajeného bratra Orlíka. Titul proslavil i stejnojmenný poetický horor Jaromila Jireše a Ester Krumbachové z roku 1970, jeden z posledních velkých filmů československé nové vlny.

Chebská dramatizace z pera režiséra Jiřího Hajdyly a Marcely Magdové však vychází hlavně z původní Nezvalovy předlohy a snaží se o větší zpřehlednění spletitého příběhu tak, aby byl divákům srozumitelný. „Představení je pro ty, kteří se rádi nechají unést fantazií a svezou se na vlně atmosfér. Líbit se bude především všem romantickým duším,“ uvedl režisér Hajdyla.

Konkurz na hlavní role

Dramaturgyně Martina Pokorná se nebojí přirovnat divadelní adaptaci k literárnímu žánru young adult. „Naši dospívající hrdinové bojují s okolnostmi kolem sebe i s vlastními hormony. V jednu chvíli jsou nadšení a v druhou v depresi. Je to jako na kolotoči. A samozřejmě dojde i na sexy upíry – a já neznám více klišoidní prototyp postavy z literatury pro mladistvé, než je sexy upír,“ dodala Pokorná.

Ústřední hrdiny příběhu – Valérii i Orlíka – by měli ztvárnit velmi mladí herci. Divadlo proto pořádalo na obě role konkurz a režisér Hajdyla vybíral z desítek uchazečů. „Orlíkem je nová posila chebského souboru z muzikálového oboru brněnské JAMU Samuel Gonda. V titulní roli Valérie se pak objeví čerstvá absolventka Pražské konzervatoře, chebská rodačka Katrin Weitzenbauerová,“ uvedla Pokorná.

Hra poučením pro mladé

Pro Katrin Weitzenbauerovou se jedná o první klasické zkoušení v profesionálním divadle, a je tak velmi vděčná, že tuto šanci dostala právě v rodném městě. „Měla jsem z toho respekt a jsem moc ráda, že je to právě tady v Chebu, v prostředí, které mi není neznámé,“ svěřila se herečka. Celý příběh je pro ni navíc i v jejím věku velmi aktuální.

„Valérie objevuje vše, co jí dospělácký život nabízí. Přichází na to, kudy a kam má jít, co má nebo nemá dělat. Zvláště v dnešní době, kdy mnoho z nás v tomto věku neví, jakou cestou se vydat, a jestli to, co zažíváme, je správné či není, je důležité o tom mluvit. Myslím, že to mnoha dospívajícím může ukázat, že všechno, co prožívají, je legitimní a správné a že se nemusí stydět o tom mluvit,“ svěřila se Weitzenbauerová.

Nechybí hudební doprovod

Na scéně vystoupí členové Západočeského divadla v Chebu a také hosté z Karlových Varů. Upířího konstábla hraje Petr Németh, chlípného mnicha Graciána Petr Joo, ve dvojroli Babičky a zestárlé statkářky Hedviky se objeví Radmila Urbanová, mladou Hedviku a zázračně omládlou babičku Elzu hraje Magdaléna Hniličková. Diváci dále uvidí Elišku Huber Malíkovou a Jindřicha Skopce, Pavla Richtu, Jiřího Švece a Pavla Kubína.

Dva posledně jmenovaní se postarají také o hudební doprovod inscenace. „Autorem hudby je herec a performer Ivo Gregorec Sedláček, známý z působení v experimentálním rapovém duu P/\ST. Svět dívčí nevinnosti, který Valérie postupně opouští, zabydlí také sbor panen tvořený vždy pěticí dívek ze ZUŠ,“ dodala dramaturgyně Martina Pokorná.

Velká postel s nebesy

Scénu navrhla Michaela Semotánová, hlavní roli v ní hraje velká postel s nebesy. „Ta se z Valériina útočiště stává postupně kazatelnou, součástí tajemného sklepení, hranicí, na níž má být hlavní hrdinka upálena, i neřestným nevěstincem,“ podotkla Pokorná. Atmosféru dotvářejí projekce Marka Mrkvičky a pohybové scény nejen snových výjevů, které s herci připravil choreograf Peter Šavel.

Premiéra inscenace Valérie a týden divů je na programu Západočeského divadla v Chebu se uskutečnila 10. června. Do konce sezony se hraje ještě 13. a 15. června od 17 hodin a 16. a 21. června od 19 hodin. Vždy 30 minut před začátkem je zájemcům k dispozici dramaturgický úvod v kavárně Thálie.