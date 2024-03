Zájem Číňanů o Společenský dům povadl, nejspíše je nahradí německá firma

16:20

Velkolepé plány na opětovné vzkříšení Společenského domu, se kterými přišla do Františkových Lázní firma New Crown Entertainment and Tourism Ltd Company, nevyšly. Firma s čínskými vlastníky sice podepsala smlouvu o pronájmu, ale nezaplatila kauci. Ujednání tak nezačalo platit.