V parku miniatur opravili všechny modely, novinkou je Schwarzenberská hrobka

Letos navíc ještě chystají osazení dalšího modelu. Kompletně hotovo má být do Velikonoc, kdy park, ačkoli je otevřený celoročně, zahájí hlavní návštěvnickou sezonu.

„Všechny modely jsme kompletně opravili. Na tom jsme pracovali celou zimu. Například kamenný most v Písku, který je nejstarší památkou svého druhu v republice, je opět jako nový. Velké úsilí jsme věnovali i modelu mlýna ve Slupi. S prvními teplými dny jsme všechny modely také důkladně umyli a to včetně zdobných fasád, miniaturních oken či střešních chrličů,“ řekl spolumajitel parku Tomáš Slifka.

Nyní je tak vše v parku připravené na hlavní sezonu. Teď už jej jeho správci jen šperkují. V nejbližší době plánujíe osadit na vybrané místo nový model Schwarzenberské hrobky, jejíž originál stojí v Domaníně na Třeboňsku.

„Práce skončí s jistotou do poloviny dubna, takže na Velikonoce si už budou moci návštěvníci prohlédnout miniaturu, která kopíruje impozantní stavbu do nejmenších detailů,“ doplnil Slifka. Podle jeho slov park aktuálně nabízí přes osm desítek modelů nejvýznamnějších českých památek a technických unikátů. Všechny autentické miniatury vytvořené v poměru 1:25 jsou do nejmenších podrobností věrné originálu.

Miniaturní jsou v parku i zvířata

Park ale láká i na živé exponáty. Zatímco dospělí se rozplývají nad detaily staveb, živé miniatury domácích zvířat jsou v parku Boheminium v Mariánských Lázních atraktivní hlavně pro děti. Vidět zde mohou koně, kozy, ovce, králíky i slepice.

„Návštěvníci si mohou zvířata důkladně a zblízka prohlédnout ve výběhu, děti je mohou i krmit. Ale ne svačinami od maminky, to by nemuselo dopadnout dobře. U každého výběhu je vždy automat na krmivo, které je vhodné pro zvíře, které uvnitř žije,“ informoval Slifka.

Park Boheminium je naučně-poznávací park na východním okraji Mariánských Lázní a patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v Karlovarském kraji. Leží v nadmořské výšce 750 metrů, asi kilometr od centra města, v těsném sousedství hotelu Krakonoš. Vede k němu lanová dráha, poblíž se nachází konečná stanice městských autobusových linek.

Otevřeno je zde celoročně. V jednom z největších parků miniatur v Evropě mohou návštěvníci strávit celý den a obdivovat kouzlo bělostných zdí či zubatá cimbuří věží pohádkového zámku Hluboká nad Vltavou. Zážitkem je prohlídka zámku Lednice, jehož model v mariánskolázeňském Boheminiu patří k největším na světě. Dominantou a symbolem parku je ale Karlštejn.

V nejbližších letech se ovšem mezi modely objeví i ten zaručeně největší – Pražský hrad. Na něm v současné době pracují v dílnách věznice v Horním Slavkově.