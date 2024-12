Restaurovaný obraz císaře Františka I. se vrací na kynžvartský zámek

Portrét nyní září novotou a vypadá přesně tak, jak autor před lety zamýšlel.

„Návštěvníci jej uvidí stejně, jako jej viděl kancléř Metternich, když si obraz svého císaře přivezl na Kynžvart, pověsil na zeď a se zalíbením na něj hleděl. Z jeho strany to byl výraz úcty k panovníkovi, kterému věrně několik desetiletí sloužil,“ řekl kastelán státního zámku Kynžvart Ondřej Cink.

Obraz pochází z roku 1817. Vytvořil jej tehdy známý malíř Johann Baptiste von Lampi mladší, který žil a tvořil v letech 1775 až 1837. Metternich u něj obraz císaře objednal přímo pro hlavní sál zámku Kynžvart, kde také od té doby visí. Po letech však už bylo dílo v havarijním stavu.

„Když to řeknu laicky, tak na plátně došlo k nějakým změnám. Kvůli tomu se malba rozlámala a začala se loupat. Odřené a zašpiněné bylo i zlacení rámu. Já jsem o restauraci usiloval několik let a letos konečně se díky Národnímu památkovému ústavu podařilo na tak nákladnou obnovu najít peníze,“ uvedl kastelán s tím, že do jedné restaurátorské dílny zamířilo plátno a do jiné pak zlacený rám.

„Celkem obnova stála půl milionu korun a trvala poměrně dlouho. Ale není se čemu divit, plátno je opravdu obří a práce na restaurování mravenčí. Specialisté museli postupovat centimetr po centimetru. Nejprve odstranili původní retuše. Aby se zachránilo co nejvíc, bylo nutné původní plátno podlepit novým,“ popsal kastelán.

Jak řekl, císař František je na obraze znázorněný v nadživotní velikosti jako velmistr rytířského řádu zlatého rouna. I další Habsburkové patřili k velmistrům tohoto řádu. A pokud chtěli někoho obzvlášť vyzdvihnout, udělili mu jako zvláštní poctu vyznamenání nazvané Řád zlatého rouna.

„Habsburkové takto oceňovali nejvýznamnější osobnosti své doby. K nositelům tohoto vyznamenání patřil rovněž kancléř Metternich, jeho otec František Jiří i syn Richard. Všechny tři generace rodu řád postupně obdržely, což je známkou toho, že patřily k nejvyšší aristokracii v rakouském císařství,“ konstatoval Ondřej Cink.

Poté, co se z rukou restaurátorů vrátily plátno i rám, bylo třeba nejprve obraz znovu zarámovat a posléze pověsit na původní háky zabudované do stěny. Kvůli tomu vyrostlo v nejhonosnějším sále zámku lešení.

„Byla to celodenní akce. Nejprve jsme samozřejmě prověřili háky, zda drží, pak teprve jsme na ně obraz zavěsili. Kolik obraz váží nevíme. Samotného by mě to zajímalo. Jenže jsme neměli, jak to zjistit. Osobní váha funguje do 130 kilogramů a já si myslím, že portrét má ještě nejméně o dvacet kilo víc,“ dodal Cink.