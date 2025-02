Bubeník Ready Kirken: na první větší konkurz jsem bicí vezl autobusem

Absolvent pražské Mezinárodní konzervatoře kromě členství v Ready Kirken učí na ZUŠ v Ostrově, produkuje hudbu mladých umělců a se Zdeňkem Kaplanem spoluzaložil instrumentální projekt Grapefruit Astronauts, jehož skladby zaznamenaly v loňském roce na streamovací platformě Spotify téměř půl milionu přehrání.

Začalo to klavírem

Samuel zájem o hudbu projevoval od útlého dětství, kdy navštěvoval hodiny klavíru na základní umělecké škole. Ve dvanácti letech díky kamarádovi přičichl k bicím nástrojům, které se staly jeho doménou. „Bubny si mě okamžitě získaly. Velký podíl na tom měl i učitel Petr Tyr ze ZUŠ Ostrov, jehož přístup mě pro bicí nadchnul. Po letech jsme se na škole potkali jako kolegové. Měl jsem velké štěstí, že mě v hudbě vždy podporovali také rodiče,“ vzpomíná muzikant.

Středoškolská studia absolvoval bubeník na ostrovské průmyslovce. „Chtěl jsem mít nějaká zadní vrátka, kdyby se mi v muzice nedařilo. Během studia už jsem ale veškerou snahu upínal k bicím. Cvičil jsem spoustu hodin denně, dále se vzdělával, a také koncertoval se svou první skupinou Groove Town,“ doplnil hudebník.

Na jeho hudební cestu měl velký vliv také bubeník Pavel Valdman. „Pavel se mi hodně věnoval v rámci soukromých hodin i kamarádských rad. Jeho píle, hudební cítění a úspěšné bubenické angažmá v USA mi dokázaly, že ani pro kluky z malého města nemusí být hudební dráha nereálná,“ připomíná Samuel Pavla Valdmana, který, ač původem z Rotavy, nyní koncertuje po světe s legendární kapelou Air Supply.

Šmajda, Abraxas a další

Po maturitě se mladý bubeník rozhodl pokračovat na konzervatoři. „Nejprve jsem zkusil teplickou, ale po roce jsem se přesunul na Mezinárodní konzervatoř v Praze. Při studiu jsem začal hrát se známějšími kapelami. Sbíral jsem zkušenosti, kontakty a dostal se mezi profesionální muzikanty. Hrál jsem například v kapele Mira Šmajdy, v legendárním Abraxasu, a také jsem měl tu čest zaskočit ve skupině Olgy Lounové. Na první větší konkurz k Mirovi Šmajdovi jsem vezl kompletní bicí do Prahy autobusem. Cestující docela koukali,“ vzpomíná s úsměvem Palán.

Díky pracovitosti, talentu a kontaktům nakonec zakotvil v populární pardubické partě Ready Kirken, se kterou v posledních letech obráží koncertní pódia. „Můj tehdejší učitel z konzervatoře Mika Ronos tam hrál, ale byl velmi vytížený. Klukům mě tedy doporučil. Za členství v Ready Kirken jsem moc rád. Fungujeme na kamarádské bázi. Samozřejmě to mám z Jáchymova docela z ruky, ale Ready Kirken mě moc baví, tak to v pohodě zvládám,“ dodal bubeník.

Krušné hory by neměnil

Po dokončení konzervatoře se bubeník vrátil zpět do Jáchymova. Svého rozhodnutí nelituje. „Samozřejmě, že kdybych zůstal v Praze, asi by to bylo jednodušší. Ale zde jsem zakotvený, mám tady kamarády. Občas si navíc rád zahraju s místními skupinami. Navíc zdejší krajinu zbožňuji,“ říká muzikant.

Toho kromě hry na bicí nástroje a výuky na ZUŠ Ostrov v posledních letech vytěžuje také studiová práce. Postupně pořídil potřebnou techniku, učil se od zkušenějších a aktuálně natáčí singly a alba mladým kapelám.

„Zvuk a skládání písní mě vždy zajímaly. První kapely jsem začal natáčet zhruba před deseti lety. Ze začátku vládly trochu partyzánské podmínky. Nikam se netlačím, ale studiová práce mě velmi baví,“ svěřil se bubeník.

Z jeho studia pocházejí také nahrávky instrumentálního projektu Grapefruit Astronauts, který založil společně se Zdeňkem Kaplanem. „Hrajeme spíše progresivní muziku. Zatím jsme působili na studiové bázi, ale vždy jsme plánovali i koncertování. To se snad v dohledné době také podaří. O naše nahrávky byl poměrně slušný zájem. Na streamovacích platformách si nás pouštějí lidé z různých zemí, což je velká motivace. Aktuálně se chystáme natáčet nový klip ve Valči,“ nastínil další plány Palán.

Dělat, co člověka baví

Dál by chtěl rozvíjet producentské i hudební plány. „S Ready Kirken si užívám hezké koncerty, mám radost ze svých žáků na ZUŠ Ostrov a při nahrávání se odreaguji. Nemám vysněnou kapelu, se kterou bych chtěl spojit síly, ale Grapefruit Astronauts je moje srdcovka. Doufám, že se budeme vyvíjet a dotáhneme to co nejdále,” svěřil se Samuel.

„Vždycky mě také těší, když se nějaká věc, kterou složíme a produkujeme, dostane do rádií nebo má úspěch na streamech. To se nám podařilo například s písničkou pro Pekaře nebo u mladého zpěváka, který si říká Licklip,“ konstatoval muzikant. Nebrání se ani dalším hudebním výzvám. „Doufám, že se budu moci ve zdraví muzice věnovat co nejdéle. Třeba si zahraju i s dalšími zajímavými kapelami a projekty,“ uzavírá bubeník Samuel Palán.