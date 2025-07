Od hvězdiček ke hvězdám. Jáchymovský festival Šlikovka slaví dvacáté výročí

„Když jsme zakládali hudební festival Šlikovka, chtěli jsme, aby to byla také scéna pro začínající muzikanty. Ohlédnutí za dvacetiletou historií ukazuje, že tomu tak bylo,“ říká o festivalu jeho zakladatel.

I když dává šanci začínajícím kapelám, neznamená to, že by se pod bílou věží někdejšího hrádku neprezentovaly i renomované české kapely. Svědčí o tom například loňská účast Kamila Střihavky s jeho formací The Leaders.

Letos se na pódiu představí muzikant, který má ke Kamilu Střihavkovi velmi blízko. Vlastně ho pro českou hudební scénu objevil. Byl to totiž právě Ota Baláž, který ho v devadesátých letech angažoval do svých hudebních projektů.

S tím nejnovějším, Balage Band feat Tereza, dorazí Ota Baláž na jubilejní Šlikovku. Doprovod mu vedle hudebníků bude dělat zpěvačka Tereza Barešová. Ta už s Balážem spolupracovala i na projektu BSP (Baláž, Střihavka, Pavlíček), zpívala s Hudbou Praha či Jasnou Pákou, slyšet byla i v koncertní verzi muzikálu Jesus Christ Superstar.

Další známou kapelou, která si vysloužila i mezinárodní ostruhy, jsou power metaloví Sebastien. Formace za 17 let své existence prošla hráčskou obměnou, jen zakládající frontman George Rain zůstává. Na poslední desce se Sebastien vrátili k češtině. Nazpívali i vlastní verzi písně Slzy tvý mámy od Olympicu, kterou s kapelou nahrál Láďa Křížek.

Regionální hudební scénu bude na festivalu zastupovat ostrovská kapela Nová Bába. Tři muzikanti mají na svém kontě třetí místo na plzeňské Portě a finálovou účast v projektu Karlovarská rocková mapa. K pravidelným účastníkům Šlikovky pak patří soubor mladých bubeníků Drum band.

„Při výběru účinkujících jsme se snažili pamatovat na všechny. Společně se Šlikovkou věřím, že se nám to povedlo,“ řekl k programu Samuel Palán