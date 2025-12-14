„Dominik Jandl splnil všechny požadované předpoklady a dle rozhodnutí Komise Národního památkového ústavu pro výběr nového správce objektu byl nejvhodnějším kandidátem,“ informuje Národní památkový ústav (NPÚ) v tiskové zprávě.
Nový správce někdejšího mlýna na uranovou rudu působil jako konzultant a projektový manažer v oblasti datových migrací, retenčních kampaní či vedení analytických týmů.
Nová šance pro věž smrti. Symbol utrpení politických vězňů převzali památkáři
„Má dlouholeté zkušenosti s řízením projektů na mezinárodní úrovni – mimo jiné stál u realizace největších participativních projektů na světě pro město New York,“ uvedla Alena Michálková, PR pracovnice NPÚ.
„Velkou část své pracovní kariéry jsem strávil ve spojení technologií a občanské společnosti. Ať šlo o platební či fundraisingové nástroje, dohled nad rozvojem online platformy pro občanskou participaci, či využití moderních komunikačních prostředků pro atraktivizaci rodného kraje mezi lidmi, kteří jej v minulosti opustili,“ řekl o své dosavadní praxi Dominik Jandl, který je absolventem politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Nyní bude zodpovědný za první klíčové kroky směřující k záchraně a oživení památky.“ Mezi jeho první úkoly bude patřit zejména sanace zastřešení a řešení celkově špatného technického stavu objektu, dále příprava zasíťování a technického zázemí pro budoucí návštěvnický provoz,“ naznačila Michálková. Hlavním cílem je podle ní umožnit bezpečné zpřístupnění kulturní památky.
5. září 2025