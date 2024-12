V hlavní roli relikviář. Jiří Strach bude točit seriál o svatém Mauru

„Jednou takhle večer sedím u počítače, nudím se a klikám po těch internetech. Najednou na mě vyskočil rozhovor s kastelánem Tomášem Wizovským. Titulek zněl ve smyslu, že by si svatý Maur zasloužil film od Stracha,“ řekl krátce před Vánocemi v pořadu České televize Dobré ráno Jiří Strach.

Rozhovor, který vyšel v magazínu MF DNES Víkend, byl pro režiséra impulsem. „Sehnal jsem si na pana kastelána číslo, přijel se do Bečova podívat a po prohlídce relikviáře jsem mu slíbil, že něco natočíme,“ líčil zrod myšlenky na nový seriál Strach.

„Stal se malý zázrak. Vystřelíte na slepo do tmy světlici a vrátí se vám zářivá budoucnost. To, že o tom už dnes můžeme takto veřejně mluvit je pro mě nepřekonatelný vánoční dárek,“ řekl k televiznímu rozhovoru s režisérem kastelán bečovského hradu a zámku Tomáš Wizovský.

Jeho představou bylo, že by Strachův film mohl být českou retro „Bondovkou“ přímo inspirovanou pátráním po vzácné románské památce. O tom, že se režisérům záměr bude zřejmě ubírat jiným směrem, svědčí osobnosti scénáristů.

„Zalarmoval jsem scénáristy Labyrintu Petra Hudského a Davida Ziegelbauera. Ti už tvoří mystery seriál o svatém Maurovi,“ naznačil Jiří Strach. „Čili lze očekávat spíše styl Ztracené brány nebo Labyrintu, ovšem ve svébytném podání příběhu o našem relikviáři ze současnosti ve stylu coby kdyby,“ naznačil Wizovský.

Termín, kdy se filmaři do Bečova vypraví, zatím není daný. Podle správy hradu a zámku, kde ctí hesla „kdo je připraven, není zaskočen“ a „voják se stará, voják má“, by mohli přijet třeba zítra. „Další kolo je teď jen v rukou pana režiséra a jeho možnostech sehnat podporu, zdrojové prostředky na natáčení a zařídit vše potřebné od výběru herců a hereček až k první klapce,“ uvedl kastelán Wizovský.

Už teď je ale podle něj jasné, že minimálně v případě bečovské radnice mohou tvůrci počítat s maximální podporou. „Starosta města Bečova nad Teplou Miroslav Nepraš okamžitě přislíbil logistické zázemí, správa hradu a zámku se už aktivně zapojila a Národní památkový ústav, který tuto národní kulturní památku spravuje, má uzavřené memorandum o spolupráci s Českou televizí,“ vypočetl kastelán.

Bečov sice nepatří k místům, která by filmaři vyhledávali jako na běžícím pásu, několik zmínek o městě lze ovšem dohledat v databázi Filmová místa. Na zámku tak například v roce 1972 sovětští filmaři natáčeli scény pro zpracování Dostojevského románu Hráč, o sedm let později pak Američanům a Britům posloužilo bečovské nádraží jako kulisa do válečného filmu Na západní frontě klid. Silnice z Bečova do Mariánských Lázní si pak „zahrála“ v americkém snímku Poslední prázdniny.

Pokud by se natáčení Strachova seriálu podařilo uskutečnit v roce 2025, byl by to dárek ke 40. výročí od znovuobjevení relikviáře pod podlahou hradní kaple. „Pevně věřím, že tento unikátní záměr podpoří i nové vedení Karlovarského kraje, neboť lepší reklamu, než detektivní sérii ze současného Bečova a našeho malého, ale o to zajímavějšího kraje, si nemůžeme přát,“ dodal Tomáš Wizovský.