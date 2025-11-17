V jeho rámci se bude zaměřovat i na pomoc ostatním spolkům a institucím v Krušnohoří. „Těm, se kterými sdílíme region, přeshraniční tematiku a provozní starosti,“ vysvětluje Petr Mikšíček, ředitel spolu DoKrajin.
Projekt podporuje Česko-německý fond budoucnosti. „Budeme nadále rozvíjet naše koncepty, které směřují k přátelství mezi Čechy a Němci. Konkrétně v příštím roce se uskuteční další ročník Landart festivalu v Königsmühle, ale také kreativní workshopy pro děti a jednorázové akce, například oblíbený bylinkový workshop,“ nastiňuje Mikšíček plány pro nejbližší budoucnost.
DoKrajin se chce však se zájemci podělit i se svými zkušenostmi z umělé inteligence. „Od roku 2026 budeme nabízet zájemcům školení ve využití AI pro oživení fotografií, převod textů do mluveného slova a vytvoření koncového videa, které je možné použít jako příspěvek na sociální sítě i jako základ plnohodnotných dokumentů,“ říká ředitel spolku.
V souvislosti s projektem Silní aktéři zmínil Mikšíček fakt, že podobných spolků je v Krušnohoří spousta. „Ale navzájem se příliš neznáme a nevíme, čím si můžeme být užiteční. Pokud projekt další spolky zaujme, bude skvělé, když se nám ozvou,“ vyzývá.
Paleta projektů spolku DoKrajin je natolik pestrá, že se poohlíží po lidech, kterým je podobná činnost blízká. „“Hledáme nám blízké lidi, kteří by rozšířili naše řady, a to v celé škále činnosti. I proto organizujeme o víkendu 28.–30. 11. seznamovací workshop v Krušnohorském poutníkovi na Kovářské a v Königsmühle. Součástí víkendu bude i kongres spolku, který se odehraje v sobotu 29. 11. dopoledne,“ zve Petr Mikšíček.
Na víkendové akci představí své plány pro další roky. „Budeme rádi, když se někdo další s nápady a chutí se zapojit, stane naším členem“ dodává ředitel spolku DoKrajin.