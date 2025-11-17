Krušnohorský spolek DoKrajin míří mezi elitu českých a německých organizací

Landart setkávání v téměř zaniklé obci Königsmühle, přeshraniční Great Walks, dvojjazyčná aplikace Osudy Krušnohoří i vzdělávání dětí na obou stranách hranice. Pod tím vším je podepsaný krušnohorský spolek DoKrajin. Po 13 letech existence se stal jako jedna z osmi organizací z obou stran hranice také součástí projektu Silní aktéři.
Krušnohorský poutník na Kovářské je místem, kde spolek pořádá řadu svých akcí. | foto: DoKrajin

V jeho rámci se bude zaměřovat i na pomoc ostatním spolkům a institucím v Krušnohoří. „Těm, se kterými sdílíme region, přeshraniční tematiku a provozní starosti,“ vysvětluje Petr Mikšíček, ředitel spolu DoKrajin.

Projekt podporuje Česko-německý fond budoucnosti. „Budeme nadále rozvíjet naše koncepty, které směřují k přátelství mezi Čechy a Němci. Konkrétně v příštím roce se uskuteční další ročník Landart festivalu v Königsmühle, ale také kreativní workshopy pro děti a jednorázové akce, například oblíbený bylinkový workshop,“ nastiňuje Mikšíček plány pro nejbližší budoucnost.

DoKrajin se chce však se zájemci podělit i se svými zkušenostmi z umělé inteligence. „Od roku 2026 budeme nabízet zájemcům školení ve využití AI pro oživení fotografií, převod textů do mluveného slova a vytvoření koncového videa, které je možné použít jako příspěvek na sociální sítě i jako základ plnohodnotných dokumentů,“ říká ředitel spolku.

V souvislosti s projektem Silní aktéři zmínil Mikšíček fakt, že podobných spolků je v Krušnohoří spousta. „Ale navzájem se příliš neznáme a nevíme, čím si můžeme být užiteční. Pokud projekt další spolky zaujme, bude skvělé, když se nám ozvou,“ vyzývá.

Zaniklá obec Königsmühle se stala jakousi výkladní skříní spolku DoKrajin. Ten teď hledá nové nadšené lidi.
Stačí zatočit klikou a příchozí mohou z nově instalovaného Poesiomatu v zaniklé osadě Königsmühle vyslechnout pověsti, písně a vzpomínky na historii.
Petr Mikšíček, objevitel Königsmühle a jeho popularizátor
Paleta projektů spolku DoKrajin je natolik pestrá, že se poohlíží po lidech, kterým je podobná činnost blízká. „“Hledáme nám blízké lidi, kteří by rozšířili naše řady, a to v celé škále činnosti. I proto organizujeme o víkendu 28.–30. 11. seznamovací workshop v Krušnohorském poutníkovi na Kovářské a v Königsmühle. Součástí víkendu bude i kongres spolku, který se odehraje v sobotu 29. 11. dopoledne,“ zve Petr Mikšíček.

Na víkendové akci představí své plány pro další roky. „Budeme rádi, když se někdo další s nápady a chutí se zapojit, stane naším členem“ dodává ředitel spolku DoKrajin.

