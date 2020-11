K dobrovolníkům se v Chebu přidali i herci, seniorům nakoupí nebo uklidí

Pomoc se týká běžných nákupů, drobného úklidu, venčení domácích mazlíčků či vyzvednutí léků. Je také možné donést knihy z knihovny, zprostředkovat kontakt s institucemi, odnést dopisy na poštu nebo si v rámci psychické podpory se seniory popovídat či jim předčítat.



„S herci Západočeského divadla Cheb a s farní charitou jsme se domluvili, že zřídíme jakousi krizovou linku, která bude sloužit starším občanům nebo lidem, kteří mají problémy s pohybem,“ popsal chebský místostarosta Jiří Černý.

Projekt bude založený na práci dobrovolníků, kteří se v době koronavirové epidemie hlásí charitě. Právě charita bude zajišťovat jejich registraci a zaštítí je i po legislativní stránce.

„Od 9 do 21 hodin každý všední den funguje linka, kde na telefonním čísle 777 355 370 operátoři poskytují radu, pomoc a podporu. Hotové už jsou i webové stránky Pomáháme v Chebu s jednoduchými kontakty, na které se mohou lidé obrátit,“ popsal Černý.

Systém požadavků budou vyřizovat operátoři, kteří žádosti zanesou do databáze. O uloženou žádost se pak postará konkrétní dobrovolník, který zpětně potvrdí, že byla vyřízena.



„Snaha se zapojit je vlastní iniciativa herců, kteří chtějí pomáhat v nejrůznějších oblastech. Z mého pohledu to je velmi přínosné,“ řekla ředitelka Farní charity Cheb Eva Kolafová.

Linka by měla sloužit i po skončení epidemie

Podle Černého byla sice linka zřízena jako pomoc v době koronavirové epidemie, měla by ale, byť třeba v omezenější míře, fungovat i nadále. Záležet bude na potřebách seniorů a zájmu dobrovolníků pomáhat.



„Je to pro naše seniory ohromná pomoc a já jsem rád, že tady v Chebu máme partu lidí, která je ochotná se na projektu podílet,“ dodal Černý.

Cheb mimo to rozváží také osamělým seniorům nad 75 let, kteří o to projeví zájem, dvakrát v týdnu zdarma potravinové balíčky. Právě v rámci této služby bude o nové lince informovat. Zajišťuje i senior taxi. Dříve narození Chebané mohou dotované jízdy vozů taxi využít například při dopravě k lékaři či do nejrůznějších institucí.