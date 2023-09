Čtyři na jednoho. Napadený utržil ve Varech ránu pěstí i kopanec do břicha

Čtveřice násilníků potkala ve středu 13. září krátce před 19. hodinou muže, kterého jeden z obviněných znal a měl s ním kdysi konflikt. Po hádce pětadvacetiletý muž poškozeného kopl do zad a chytil ho do takzvané kravaty.

„Toho dále využil šestadvacetiletý muž a napadenému strhl z krku zavěšenou taštičku, ve které měl peněženku s osobními doklady i peníze,“ uvedl mluvčí krajské policie Jan Bílek.

Poškozený se chtěl rozběhnout za šestadvacetiletým útočníkem, který ho okradl, ale zabránili mu v tom dva nejmladší útočníci, kteří se postavili před něj a uštědřili mu úder pěstí do tváře a kopanec do břicha. „Poté útočníci z místa odešli. Napadenému muži způsobili škodu za několik tisíc korun,“ řekl policejní mluvčí.

Dvě hodiny po útoku se policistům podařilo vypátrat a zadržet dva z násilníků. Další dva dopadli následující den.

Pachatelé ve věku 19, 21, a 26 let obvinili kriminalisté z loupeže. Čtvrtého muže ve věku 25 let viní z výtržnictví. „Za loupež hrozí obviněným až deset let vězení. Pětadvacetiletému muži pak hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se výtržnictví dopustil opětovně,“ dodal policejní mluvčí.