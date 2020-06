Sofie. Hříbě miniaturních koní dostalo v parku Boheminium své jméno

Prohání se po louce, významnou část dne pak prospí vedle své matky Fany, která se mezitím pilně pase. A i ve snech skotačí. Chvílemi kope nohama, pak zas mává ocasem. Společnost oběma dělá teprve roční Kačenka stejného plemene.

„První týden Sofie hodně pospávala. I teď stále ještě spí daleko víc než dospělí koně,“ potvrzuje ošetřovatelka živých miniatur Daniela Jánská.

Dodává, že malá Sofie začíná ožužlávat trávu, přestože hlavní potravou je pro ni stále ještě mateřské mléko. „Už kouká, jak to dělají dospělí, a snaží se je napodobit,“ vysvětluje Jánská a důvěřivé mládě hladí po krku.

Oceňuje také, že živé přírůstky miniaturparku mají laskavou povahu. „Jsou to bezprostřední parťáci, klidní pohodáři,“ říká o nich ošetřovatelka, která se koním věnuje už řadu let.

Apeluje na návštěvníky, aby zvířata, která se pohybují uvnitř parku na pastvině obehnané elektrickým ohradníkem, ničím nekrmili. A to ani trávou. „Naši koně nejsou zvyklí dostávat cokoli přes ohradu. Jsou tak naučení. Nám to usnadnilo práci a pro ně je to dobré kvůli ochraně a bezpečí,“ zmínila Jánská.

Malá Sofie pravděpodobně není posledním přírůstkem miniaturparku. Dvanáctiletá Fany, která se ukázala jako vynikající matka, by mohla v budoucnu opět dostat příležitost. Navíc se v parku chystají i další novinky.

„Plemeno Miniature Horse je vzácné a není jednoduché tyto koně opatřit. Nám se to podařilo a myslím, že náš park je zřejmě jediné místo v České republice, kde jsou tito koně volně k vidění. To je však pouze začátek inovací. Chtěli bychom v budoucnu propojit malé modely s nejmenšími plemeny typicky českých hospodářských zvířat,“ dodává spolumajitel parku Tomáš Slifka.