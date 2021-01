Krajští zastupitelé se ke schválení rozpočtu nedostali, provizorium trvá

Definitivní verzi rozpočtu pro rok 2021 mají krajští zastupitelé schvalovat na řádném zasedání 1. února. Dnešní jednání iniciovala opozice mimo jiné proto, že jsou podle ní v ohrožení dotační tituly kraje, kterých je přes padesát.

„Záchranáři, senioři nebo třeba včelaři tak nevědí, s kolika penězi budou v novém roce hospodařit,“ zdůvodnila krok opozice bývalá hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

V diskuzi před samotným schvalováním programu mimořádné schůze jí hejtman Petr Kulhánek (STAN) oponoval tím, že tři týdny už o ničem nerozhodují. „I proto považuji toto jednání za zbytečné, mnoho lidí kvůli němu jen ztrácí drahocenný čas,“ řekl na konec diskuze o programu jednání, který následně zastupitelstvo neodsouhlasilo. Po sedmdesáti minutách se tak zastupitelé rozešli.



Zastupitelstvo Karlovarského kraje rozpočtové provizorium schválilo na konci minulého roku s tím, že chce rozpočet připravený bývalým vedením kraje přepracovat.



„Rozpočet jsme revidovali na příjmové i výdajové stránce, v současné době byl návrh rozeslán předsedům zastupitelských klubů a 15. ledna bude mimořádná rada kraje, kde se rozpočet projedná. Po jednání rady bude vyvěšen na 15 dnů a schvalovat by se měl 1. února,“ doplnil k přípravám rozpočtu Petr Kulhánek.

Opoziční zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová dnes žádost o svolání zastupitelstva vysvětlila tím, že opozice už chtěla schválit rozpočet v prosinci, a to zejména kvůli vyhlášení krajských dotačních programů. „Když není rozpočet, nemohou být vypsány dotační programy,“ upozornila zastupitelka s tím, že dotačních programů je 54 za celkem 250 milionů korun.

Jak upozornil hejtman, dotační programy již schválené jsou, jen k nim bude po schválení rozpočtu alokovaná konkrétní částka.



Hejtman už dříve zároveň slíbil, že peníze se letos k žadatelům dostanou včas. Právě to však opozice zpochybňuje, proto nakonec dvacet zastupitelů dnešní mimořádné zasedání vyvolalo.

„Neschválit v téhle době například záchrance dotační titul, tím pádem třeba ani nové defibrilátory, to nechápu. Pojďme to schválit, ať hasiči, senioři nebo včelaři vědí, že jejich dotační program bude vypsán, oni se do něj přihlásí a budou vědět co nejdříve, kolik peněz dostanou,“ apelovala na zastupitele Mračková Vildumetzová.

Hejtman její vyjádření označil za poplašnou zprávu: „Odmítám vyjádření, že záchranáři nebudou mít peníze na provoz. Jednoznačně mohu říct, že budou.“