Zlodějka hodiny důkladně prohledávala byt, s taškou šperků pak utekla na střechu

Pachatelkou je devětačtyřicetiletá žena z Chebu, kterou už v současnosti pro krádež a porušování domovní svobody stíhají místní policisté. V tomto případě nicméně zřejmě platilo obligátní rčení, že příležitost dělá zloděje. Na cestě až do bytu totiž žena prošla třemi dveřmi. Ani jedny z nich však nebyly zamčené.

Podezřelá procházela v úterý 9. července kolem sedmnácté hodiny městem, když si všimla otevřené brány na oplocený pozemek jednoho z domů. Vstoupila na něj, dům obešla a neuzamčenými zadními dveřmi se dostala dovnitř. Vystoupala až do třetího patra, kde vnikla do neuzamčeného bytu. Zde postupně našla zmíněných téměř sto šperků, které si všechny uložila do batohu.

„Když uslyšela dámský hlas, lekla se, a vylezla se schovat otevřeným oknem na střechu v několikametrové výšce,“ popsal policejní mluvčí Jan Bílek. Po telefonickém upozornění od kolemjdoucích policisté na místo okamžitě vyrazili, ještě před jejich příjezdem však zlodějka ze střechy slezla zpět do bytu, kde ji poté hlídka zadržela.

Následně podstoupila testy na přítomnost alkoholu i omamných a psychotropních látek, oba s negativním výsledkem.

Podle vyšetřovatelů žena při své akci způsobila škodu téměř 40 tisíc korun. V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.