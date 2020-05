Lázně nejsou jen pro seniory, lákáme celé rodiny, říká autorka Coolonády

Pokud se záměr podaří uvést v život, má Domeček naději, že se znovu nastartuje. Projekt navíc pomůže městu i místním podnikatelům. O nápad, jenž by mohl do Mariánských Lázní přivést zbrusu novou klientelu, se podělila Mirka Tlučhořová, ředitelka centra Domeček, které za projektem stojí.

Nosíte v hlavě odvážný nápad. Prozradíte, o co se jedná?

Jde o záměr vybudovat ve městě animační klub Coolonáda. Ten by byl zaměřený na podporu cestování rodin s dětmi do lázní tak, aby si pobyt užili naplno nejen rodiče, ale i děti. Projekt zároveň cílí na podporu české ekonomické situace v jedné z nejvíce postižených oblastí, kterou je lázeňství. Zároveň také podporuje naši neziskovou organizaci Domeček, které kvůli koronakrizi hrozí zánik. Máme podporu destinační agentury Karlovarského kraje Živý kraj, města Mariánské Lázně i agentury CzechTourism.

Proč právě animační klub?

Spousta rodin si vybírá dovolenou u moře kvůli animačním programům. Vědí, že když je o děti postaráno, dospělí si odpočinou a ratolesti se zabaví. Jenže většina rodin v našem okolí zájezdy do ciziny ruší. Lidé přemýšlejí, kde a jak budou trávit dovolenou v Česku. A nás napadlo, že nabídka zábavy pro děti je něco, co by mohlo rodiče přesvědčit, aby k nám v létě zamířili. Tohle by mohlo fungovat. Spojili jsme síly s místními hotely a aktuálně vytváříme půdu pro novou cílovou skupinu – rodiny s dětmi.

Nabízíte tedy rodinám alternativu za moře?

Proč ne? Máme tu srovnatelné klimatické podmínky, nabídneme animační programy pro děti a místo slané vody máme vodu pramenitou. S heslem „Animační program Coolonáda pro děti, to ostatní pro vás“ cílíme na tuzemské rodiny s dětmi do 15 let.

Kdo bude moci tuto službu využívat?

Animační klub Coolonáda nabídne zábavu nejen dětem ze všech ubytovacích kapacit ve městě, které k nám přijedou z různých koutů republiky, ale také dětem z Mariánských Lázní. A to není všechno. Náš projekt má další ambice. Chceme jej otevřít a zapojit do něj různými způsoby i místní. Tím podpoříme sounáležitost, to je pro nás velmi důležité. A pokud budou moci obyvatelé města čerpat stejné výhody a benefity, které nabízíme hostům, což dosud nebylo obvyklé, určitě to vztahům mezi lidmi prospěje.

Kdo bude v Coolonádě o děti pečovat?

Program zajistí profesionální animátoři z řad studentů i pedagogů. Od chův vyžadujeme certifikát nebo odbornou kvalifikaci.

Jak zde budou děti trávit čas?

Nabízíme animační programy v dopoledním, odpoledním a večerním bloku. Možné je i individuální hlídání dětí v hotelu, na procházce nebo v animačním klubu. Pro nejmenší děti do tří let vybudujeme dětské koutky, zajistíme hlídání i možnost zapojit se do animačního programu s rodiči nebo chůvou, dáme k dispozici půjčovnu dětského vybavení.



Školkovým dětem dopřejeme vyrábění všeho druhu, běhání, závodění, hry, soutěže, ale i výlety s různou tematikou. Pro mladší školní děti navíc přidáme bohatý program, a to včetně výpravy za zvířaty a péče o ně, turnaje na X-boxu i zážitkové výlety. Připraveni chceme být i na teenagery, které jistě zaujmou zážitky a aktivity z oblastí, které je baví a o které se zajímají.

Co mohou Mariánské Lázně dětem nabídnout?

Zajímavostí a atrakcí je mnoho. Nejsme přeplněným městem, a to je obrovská výhoda. Už jen možnost vyběhnout do lesa, který máme všude na dosah, je pro děti z aglomerací nepředstavitelné dobrodružství. Jsou tu dětská hřiště, přírodní park Prelát, spousta naučných stezek, rozhledny a mnoho dalšího. Žije zde množství přátelských a aktivních lidí, kteří jistě dokážou letošní hosty s dětmi zaujmout natolik, že se příští rok vrátí. A možná i se svými známými. Rádi bychom také obnovili punc lázeňství, proto chceme naše aktivity zaměřovat právě na něj a na tradiční hodnoty lázní. A kde jinde začínat než u dětí.

Co přinese program rodičům dětí?

Ti si mohou užít volný čas pro sebe. Zatímco se děti budou bavit s Coolonádou, rodiče mohou zajít na wellness a absolvovat lázeňské procedury, zahrát si golf, zajezdit na kole, jít za kulturou nebo si jen tak posedět v kavárně a užít si romantické chvíle. Velkým plusem je možnost využít hlídání dětí s profesionálními chůvami již od kojeneckého věku. Ale aktivity pro ně přímo nezajišťujeme, jen doporučujeme a odkazujeme.

Kde bude Coolonáda sídlit?

Máme jedinečnou možnost umístit klub ve Společenském domě Casino. Budeme tu mít k dispozici tři místnosti se samostatným vchodem a krytou terasu. Místo je v samotném srdci města, takřka na kolonádě. Nespornou výhodou Mariánských Lázní je skutečnost, že většina hotelů je situována právě v srdci města, navíc blízko sebe. Proto si můžeme dovolit vytvořit centrální klub, který budou hotely využívat. V případě zájmu chceme nabízet i svozy či doprovody dětí z jednotlivých hotelů, abychom rodičům ulevili.

Jak to bude s penězi? Máte už představu, kolik bude projekt stát?

Hrubou představu máme, ale na kolik to vše nakonec přijde, to zatím nevíme. Projekt se v těchto dnech formuje a vyvíjí. Prozatím vše financujeme z vlastních zdrojů, což je možné díky spolupráci, podpoře a ochotě našich projektových partnerů.

Obecně se tvrdí, že lázně jsou hlavně pro dříve narozené. Neobáváte se, že bude tento názor přetrvávat, a naruší tak plány pro letošní léto?

Chceme zbořit mýty, že Mariánské Lázně jsou pouze pro seniory. Město vyniká svou polohou uprostřed přírody Slavkovského lesa s velmi kvalitním ovzduším, díky čemuž je označováno za lázně klimatické. Přednostmi v podobě čisté přírody plné parků, luk, lesů, léčivých pramenů, dětských hřišť, sportovních areálů i možností ke koupání láká město všechny věkové kategorie na rodinnou dovolenou. My navíc oproti animačním programům u moře nabízíme opravdovou kvalitu.

V čem bude Coolonáda lepší?

Nechceme jen házet šipky nebo malovat na trička. Vymýšlíme spoustu aktivit, výletů a možností, jak děti i rodiče zaujmout a nadchnout pro Mariánské Lázně. Chceme dětem nabídnout nezapomenutelné – nebo jak se dnes říká – cool zážitky. Navíc počítáme s tím, že při výběru dovolené může hrát důležitou roli také jednoduchá dopravní dostupnost. Z Prahy lze do Mariánských Lázní pohodlně dojet za dvě hodiny autem po dálnici nebo komfortním pendolinem.