Hospodští budou šetřit, v lázních jim mají pomoci levnější poplatky

„Vzpamatovávat se budeme minimálně do konce letošního roku,“ domnívá se Rostislav Váňa, provozovatel karlovarské kavárny Piccolo. Radnice se snaží tristní situaci alespoň částečně zmírnit. Například tím, že od 1. června výrazně sníží poplatek za předzahrádky.



„Od 1. června bude poplatek za metr čtvereční zahrádky činit jednu korunu,“ potvrzuje snahu magistrátu primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová. V centru města tak podnikatelé ušetří na metru devět korun. Toto opatření bude platit do konce letošního roku.

Přístup radnice považuje provozovatel kavárny za rozumný. „I když možná opatření mohlo platit už za nouzového stavu,“ říká.

Na každý pád podnikatelům určitě pomůže. Ti totiž budou muset v dalších měsících šetřit. „Každá koruna se tak hodí. Abychom podnik udrželi, museli jsme ho dotovat z vlastních peněz. Nikoho jsme nepropustili,“ doplňuje Váňa.

Štamgasti své podniky podrží

Jako šéf malé rodinné kavárny má oproti podnikům v lázeňské části Karlových Varů nepopiratelnou výhodu. Stálé zákazníky. „Za těch 27 let jsme si vybudovali klientelu, která se k nám pravidelně vrací. Ale podniky, které žijí výhradně z návštěvníků města, na tom budou o poznání hůř,“ naznačuje další z dopadů koronavirové pandemie.

Vedle zmiňované slevy z poplatků za předzahrádky magistrát rovněž sníží platby za užívání veřejného prostranství pro stánkový prodej.

„V lázeňském a obchodním centru města je nově stanovená sazba za metr čtvereční a den na 50 korun, mimo centrum pak na 40 korun,“ upřesňuje další z forem pomoci podnikatelům Helena Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu.

I toto opatření vstoupí v platnost s 1. červnem. „Nadále platí již dříve schválená akceptace tříměsíčního zpoždění splatnosti poplatku za užívání veřejného prostranství formou restaurační předzahrádky a poplatku z pobytu za období od března letošního roku,“ doplňuje mluvčí.

Obdobná opatření, která mají podnikatelům ulevit, chystají i v dalších lázeňských městech kraje. Například město Mariánské Lázně odpouští devadesát procent nájemného. Opatření se ale týká pouze nájemců městských nebytových prostor, kteří nemohou kvůli nařízení vlády pracovat.

„Přestože si jako vedení města uvědomujeme, že příjmy do rozpočtu budou mít výpadek, vedly nás k rozhodnutí hned dva důvody. Jednak by bylo nemorální v této době trvat na splátkách nájmu u lidí, kteří přišli ze dne na den o veškeré své příjmy, důležitým faktorem je rovněž potřeba dlouhodobého, strategického uvažování. V případě, že bychom na placení nájemného v plné výši trvali, byl by výsledkem zřejmě konec velkého počtu provozovatelů. A než by se podařilo prostory znovu obsadit, byly by finanční ztráty daleko vyšší,“ vysvětlil mariánskolázeňský starosta Martin Kalina.