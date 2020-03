Porcelánka má plné sklady zboží pro Italy, likérka zatím vyrábí

Linky výrobce porcelánu, novorolské společnosti Thun 1794, sice jedou a firmu netrápí úbytek zaměstnanců kvůli karanténě či onemocnění, porcelánce ale hrozí platební neschopnost. Důvodem je velká a v současné době neprodejná zakázka pro italského odběratele.

„Máme podepsaný kontrakt s velkým potravinářským řetězcem na propagační akci. Jenomže partner kvůli situaci v Itálii pozastavil odběr zboží. Zatím do 30. března, ale nejspíš termín ještě prodlouží. A my se kvůli tomu dostaneme do platební neschopnosti,“ konstatoval Vlastimil Argman, generální ředitel porcelánky Thun 1794.



Společnost se proto snaží získat úvěr na zásoby, které aktuálně není schopna prodat a kterých má plné sklady. „Jednáme s mnoha finančními institucemi a čekáme, jak se k tomu postaví vláda, která slibuje pomoc,“ řekl Argman.

Dramatická situace v domácím i zahraničním obchodě měla významný dopad na ekonomiku světoznámé sklárny Moser.

Firma proto musela uzavřít provoz pece číslo jedna. Toto opatření s sebou nese i propouštění. „Museli jsme propustit celkem 50 zaměstnanců včetně několika pracovníků provozu v Karolince v okrese Vsetín. Firma vzniklou situaci řeší v úzkém kontaktu s Úřadem práce v Karlových Varech,“ popsal aktuální dění mediální zástupce firmy Tomáš Hečko.



Becherovka hledá cestu jak darovat alkohol na dezinfekci

Relativně nejlépe tak úskalími koronavirové pandemie proplouvá tradiční výrobce likérů, karlovarská společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka. „Výrobní linka funguje bez omezení,“ potvrdil ředitel karlovarského podniku Tomáš Bryzgal. Určitá omezení ovšem společnost přijala. „Lidé, kteří nejsou pro výrobu nezbytně nutní, zůstávají doma na home office,“ potvrdil Bryzgal.

Likérku nejspíš v dubnu čeká odstávka. Tu ale vedení firmy naplánovalo ještě před vypuknutím pandemie onemocnění COVID-19. „S aktuální situací tak odstávka nemá nic společného,“ řekl ředitel.

Co ovšem ovlivnit nemůže, je odbyt výrobků. Na něm se podepsala omezení vyhlášená vládou, jako je například dočasné uzavření všech restauračních provozů. „To mají všichni výrobci alkoholu stejné,“ doplnil Tomáš Bryzgal.

Likérka se rovněž snaží najít způsob, jak pomoci řešit současnou krizi. Jednou z nich je poskytnout alkohol na výrobu dezinfekčních prostředků. „Bohužel se ukázalo, že není tak snadné alkohol darovat. Hledáme ale cestu, jak jej poskytnout městu, případně jeho organizacím,“ dodal ředitel karlovarské likérky.