Františkovy Lázně zpřísňují opatření, všichni ubytovaní musejí mít roušky

Cílem opatření je zabránit šíření nákazy a ochránit pacienty, kteří do města opět začínají ve velkém přijíždět na léčení.



„Preventivní opatření, která jsme ve spolupráci s krajem a hygieniky nastavili v ubytovacích a stravovacích zařízeních, mají zamezit případnému šíření viru a to i mezi obyvateli města. Současná opatření, která vyhlásila vláda, jsou pro nás nedostatečná. Platí totiž, že pacienti, kteří jsou často ve věku nad 65 let a trpí řadou dalších chorob, mají povinnost mít roušky, kdežto turisté jako hosté lázeňského domu je mít nemusejí,“ vysvětlil františkolázeňský starosta Jan Kuchař.

Obě skupiny se podle něj přitom běžně potkávají. „A právě tam vidíme zvýšené riziko. Protože se nám tu už několik případů nákazy objevilo, preventivně zpřísňujeme. Nově tak platí povinnost nosit roušky pro všechny, a to i pro personál,“ doplnil starosta.

Podle jeho slov radnice už novou situaci ohledně nákazy projednala i s podnikateli ve městě. Opatření začala platit o víkendu, protože v neděli do města přijela další várka pacientů takzvaně „na křížek“. Tedy tradičních klientů, kteří se zde léčí na náklady zdravotních pojišťoven.

„Jde nám o to, abychom zabránili proniknutí nákazy do hotelů, penzionů a lázeňských domů a ochránili rizikovou skupinu lázeňských hostů. Proto jsme ta opatření zpřísnili. Také se bude testovat, možná bude zpočátku víc karantény a třeba budeme kvůli přísnějším opatřením jako město víc rezonovat. Ale chceme to tu ‚vyčistit‘, aby nebyl důvod k obavám a hosté neměli strach k nám přijet,“ dodal starosta Kuchař.

V Karlovarském kraji bylo podle údajů Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje k nedělnímu datu aktuálně 106 nakažených, celkové číslo nemocných pak dosahuje 626. Z covidu-19 se už vyléčilo 481 pacientů, 39 lidí zemřelo. Nejvíce případů evidují hygienici na Chebsku - 53, další v pořadí je Karlovarsko se 41 případy a nejméně nemocných, tedy 12, je na Sokolovsku.