Kraj doporučí kvůli koronaviru zákaz návštěv, gymnázium ruší exkurzi

„Většina doporučení souvisela s pobytem v zasažených oblastech Itálie,“ uvedla Martina Prokopová, ředitelka protiepidemického odboru krajské hygieny.

Kvůli šíření koronaviru zasedla v pondělí odpoledne Bezpečnostní rada Karlovarského kraje. Chtěla znovu prověřit, jak je region připravený na případné zavlečení nákazy. „Kraj je připravený perfektně, nic jiného jsem ani neočekával,“ ujistil hejtman Petr Kubis.

Členové rady se dohodli na několika opatřeních. Prvním z nich je infolinka pro ty, kteří se vracejí z postižených oblastí nebo mají kvůli případné nákaze obavy. Telefon najdou na webu hygieniků či krajského úřadu.

Dnes se také uskuteční informační setkání pro starosty měst, obcí a ředitelů škol. Na něm jim hygienici vysvětlí vše, co je potřeba.

„Dohodli jsme se také, že po dobu čtrnácti dnů doporučíme našim příspěvkovým organizacím, které se starají o seniory, aby zakázaly návštěvy. Stejně tak to doporučíme i nemocnicím v Karlovarském kraji,“ doplnil hejtman.

Koronavirus sledují i zástupci škol v kraji. Žákům a studentům skončily o víkendu jarní prázdniny a v pondělí se po týdenní přestávce opět vrátili do lavic. Řada ředitelů a učitelů upozorňuje rodiče i děti na doporučení krajských hygieniků. Jde o pokyny, co dělat, pokud se obyvatelé vracejí ze zahraničí. A to včetně Itálie.

Na zvýšené riziko reagovalo například sokolovské gymnázium. Apelovalo na rodiče, aby zodpovědně vyhodnotili aktuální zdravotní stav dítěte a v případě nachlazení, kašle, zvýšené teploty a podobně neposílali děti do školy.

Gymnázium a obchodní akademie v Mariánských Lázních kvůli koronaviru přesunula plánovanou školní exkurzi Salzburg - Berchtesgaden na podzim.