Plány na konzervatoř se mění, škola v Lokti bude učit multimediální tvorbu

Původně chtěli krajští radní otevřít konzervatoř v Lokti od letošního září. Jenomže dřívější myšlenku bude nutné přehodnotit. Stát totiž mezitím ohlásil, že nyní vznik konzervatoří podporovat nebude.

„V nové koncepci vzdělávání v České republice je bohužel napsané, že už se nebudou konzervatoře rozšiřovat. Vůbec. Než jsme stihli naše rozhodnutí takzvaně zadministrovat, naběhla platnost nového usnesení. Je to velká překážka pro to, aby tady konzervatoř vůbec vznikla,“ řekl krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč.

O zřízení konzervatoře namísto někdejší průmyslové školy v Lokti už několik let usiluje krajský zastupitel Petr Zahradníček. O budoucnosti nápadu byl minulý týden jednat na ministerstvu školství.

Potvrdil, že sice záměr do roku 2023 se zřízením nových konzervatoří nepočítá, nicméně krajští zastupitelé se na jejím vzniku shodli ještě před zveřejněním záměru. A na to berou nynější jednání ohledy.

Zastupitelé proto budou jednat o změně usnesení, podle kterého by mohl mít Loket od začátku příštího září Střední školu multimediálních profesí a konzervatoř.

„Tato změna počítá v první etapě s otevřením školy s preferencí oboru Multimediální tvorba, což je čtyřletý obor zakončený maturitou. Zahrnuje například zvukovou tvorbu, základy zvukové techniky, hru na elektronické hudební nástroje nebo audiovizuální média a využívání nových technologií jako třeba youtubering, streaming a podobně,“ popsal Petr Zahradníček.

Absolventi najdou práci v reklamě nebo kultuře

Na páteřní program školy by v druhé etapě po roce 2023 navazovala žádost o rozšíření na obory Hudebně dramatické umění a Současný tanec - tedy obory náležící právě pod konzervatoře.

„Domnívám se, že by bylo proto vhodné i z finančních důvodů začít střední uměleckou školou zaměřenou na multimediální tvorbu a zároveň připravovat školu na rozšíření o obory konzervatoře. Takto s tím nemá problém ani ministerstvo,“ uvedl Petr Zahradníček.

Zároveň doplnil, že u školy zaměřené na multimediální tvorbu je navíc velký převis poptávky. Studenti tohoto oboru by podle něj mohli plynule v průběhu studia přejít nebo se přiřadit navíc k oborům konzervatoře.

„Absolventi multimediální tvorby zároveň nemají problém s následným uplatněním v kulturní sféře, například v nahrávacích studiích, produkcích nebo redakcích audiovizuálních médií, reklamních a PR agenturách nebo jako OSVČ, ale také v umělecko-pedagogické oblasti, například jako učitelé v základních uměleckých školách,“ přiblížil krajský zastupitel.

Podle něj se nabízí také otevření nových pilotních oborů, které ministerstvo školství chystá v souvislosti se získanými zkušenostmi s distančním vzděláváním v době koronaviru. Zároveň vidí jako atraktivní propojit školu, respektive praxe studentů, s produkcí karlovarského mezinárodního filmového festivalu.

Město nápad podporuje

„Stále pevně věřím, že střední umělecká škola, která by se zaobírala multimediální tvorbou, hudbou a tancem, prostě u nás v kraji chybí a pomohla by udržet talentované mladé studenty v regionu,“ řekl Petr Zahradníček.

Podle starosty Lokte Petra Adamce škola neskutečným způsobem rozvíjí město, což opírá o vlastní zkušenost. A pokud by v Lokti fungovala střední škola, byla by obrovským přínosem. Ať už by šlo o průmyslovku či uměleckou školu. „Myslím si, že umělecká škola by mohla mít ještě přidanou hodnotu pro rozvoj města,“ uvedl.

Upozornil přitom, že jednou z velkých aktivit kraje i Mikroregionu Sokolov-východ je kreativní průmysl. „Dokážu si představit, že by se škola na tento trend zaměřila a myslím si, že by to mohlo i fungovat, ale jsem realista,“ podotkl starosta.

Poukázal přitom, že kraj chce opravovat za stovky milionů korun karlovarskou střední uměleckoprůmyslovou školu, jejíž starší budova je v havarijním stavu, a priorita zřejmě půjde tímto směrem.