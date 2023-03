Ostrovský most v krajském městě potřebuje vyztužit, čeká ho větší zátěž

Než ale Ostrovský most převezme úlohu náhradního přemostění, musí na něm specialisté zapracovat. „Budou se opravovat povrchy, římsy i dilatační spáry,“ naznačil rozsah prací karlovarský radní Petr Bursík.

Zakázku se městu podařilo vysoutěžit za devět milionů korun bez DPH. „Rekonstrukce mostu s sebou přinese částečnou, někdy i úplnou uzavírku mostu,“ upozornil Bursík. Ostrovský most je rozdělen do několika stavebních částí.

Základní část vedoucí přes řeku je z 30. let minulého století. Jde o klasický železobetonový obloukový most s trámovou mostovkou. Tedy konstrukce, která je v případě nutnosti poměrně snadno opravitelná.

Přemostění se blíží ke konci životnosti

Konstrukce klenoucí se nad průtahem města je ovšem daleko mladší. Postavena byla v 80. letech technologií předpjatého betonu. V roce 1990 prošel most rekonstrukcí.

Na začátku roku 2021 provedli odborníci Centra dopravního výzkumu a katedry ocelových konstrukcí ČVUT diagnostiku konstrukce. Ta prokázala, že se stav mostu blíží ke svému zenitu. Podle tehdejšího doporučení odborníků by měl most projít generální rekonstrukcí do pěti let.

Chystané práce pak tuto lhůtu prodlouží. Nejhorší situace je podle diagnostiky v horní části mostu, spodní na Čertově ostrově je v pořádku. Petr Bursík tehdy předpovídal, že generální oprava Ostrovského mostu bude stát stovky milionů korun.

Tranzitní doprava se přesune pod „Chebák“

Daleko větší komplikace v dopravě, než avizované práce na Ostrovském mostě, ovšem přinese následná rekonstrukce Chebského mostu. Podle představitelů města ovšem zbývající přemostění Ohře dokážou dopravu v centru Karlových Varů pojmout.

Nová podoba Chebského mostu přinese zásadní změny do řešení dopravy v centru krajské metropole. Zmizí z něj totiž vozidla, která přes Karlovy Vary pouze projíždějí. Chebský most se má podle záměru urbanistů změnit v most městského typu. Tranzitní doprava se pak přesune pod něj.

Toto řešení bude vyžadovat rozsáhlé úpravy části Chebského mostu, která vede nad železniční tratí. „Do rozšířeného profilu by se přestěhovala doprava z Horovy ulice. Toto řešení žádný z odborníků nerozporoval, a bude tak součástí studie Kanceláře architektury města,“ řekl první náměstek primátorky Tomáš Trtek.