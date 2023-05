Oprava přišla v pravou chvíli, povrch dálnice D6 tak vydrží dalších 15 let

„Kdybychom čekali ještě třeba čtyři roky, byla by situace jiná. Závady na takzvané obrusné, tedy čtyřcentimetrové vrchní vrstvě, by se projevily i na ložných vrstvách. Pak už by nám nezbývalo nic jiného, než sáhnout i do nich. A to by znamenalo větší objem prací, času i peněz,“ konstatoval Jiří Baloun, vedoucí provozního úseku karlovarské správy ŘSD.

„Někteří řidiči si mohou myslet, že opravujeme něco, co ještě dobře funguje. Ale právě kvůli tomu, že by se situace jen zhoršovala, je teď ten nejvhodnější termín,“ doplnil informace mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Zároveň upozornil na to, že s postupem prací se prakticky ze dne na den mění dopravní situace. „Nabádáme řidiče, aby věnovali provozu maximální možnou pozornost,“ řekl Rýdl.

Čas byl jedním z hlavních kritérií současných prací. Vítězná firma se zavázala stihnout je za osm týdnů. „Jsme v termínech. Případné problémy řešíme operativně,“ uvedl Petr Martínek, stavbyvedoucí dodavatelské firmy Silnice Group. Hotovo by tak podle jeho slov mělo být 6. či 7. června.

Obrovskou časovou úsporu podle něj znamenala například možnost převážet deset metrů široký finišer mezi jednotlivými úseky za doprovodu policie ve složeném stavu. „Kdybychom ho měli rozebírat a zase skládat, trvalo by to až pět dní, což je při osmitýdenním termínu velké zdržení,“ doplnil Martínek.

Zatím to vypadá na úsporu

Opravy se týkají přibližně sedmikilometrového úseku. „To obnáší 165 tisíc metrů čtverečných povrchu dálnice,“ konstatoval Petr Martínek. O tom, že se začalo v nejvhodnější čas, svědčí fakt, že sanace nižších vrstev silnice se dotkne jen zlomku této plochy.

Za opravy zaplatí správce komunikace přibližně 120 milionů korun bez daně. „Zatím to ale vypadá, že spíš nějaké peníze uspoříme,“ podotkl vedoucí provozního úseku karlovarské správy ŘSD Jiří Baloun.

Po skončení prací na opravách povrchu se po technologické přestávce silničáři ještě na dálnici vrátí. Budou upravovat vodorovné značení. „Nejdřív budou čáry jen namalované, později je nahradíme plastickými,“ vysvětlil Baloun.

Pro letošní rok, vyjma drobných lokálních oprav, tímto práce na dálnici D6 skončí. Krajská správa ŘSD už ovšem chystá opravy povrchu na dalším úseku u Kynšperka nad Ohří. „Diagnostika je hotová, teď zpracováváme projektovou dokumentaci. Zatím je ale předčasné říct, jestli práce začnou příští rok, nebo až v roce 2025,“ dodal Jiří Baloun.

Dálnicí D6 v Karlovarském kraji projede podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla v průměru 22 tisíc aut denně. „Tři a půl tisíce z nich jsou nákladní vozy,“ dodal mluvčí.