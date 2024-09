Cesta do nitra vulkánu na Komorní hůrce bude nově i s komentářem

„Předpokládám, že někdy koncem září či začátkem října vyzkoušíme nový návštěvnický program Františkových Lázní. Jde o komentovanou prohlídku za tajemstvím Komorní hůrky do nitra jednoho z nejmladších vulkánů v České republice. Cílem je vytvořit poutavý zážitek nejen pro tradiční hosty lázní, ale pro všechny výletníky, kteří rádi pronikají i do skrytých míst naší jedinečné krajiny,“ popsal plány ředitel Destinační a informační agentury Františkovy Lázně Radek Míka.

Podle jeho slov by měl projekt do konce roku projít zkušební fází a v ostrém provozu zahájit příští rok. „Na začátku příští lázeňské sezony zahájí ve spolupráci františkolázeňského muzea a Informačního centra Františkovy Lázně komentované prohlídky této lokality, na které si zájemci budou moci zajistit vstupenky formou rezervace. Rovněž bude možné přijít v určené dny na výchozí místo na Komorní hůrce. Vše včas oznámíme na webových stránkách města Františkovy Lázně i v médiích,“ uvedl Radek Míka.

V plánu je také obnova zdejší naučné stezky, která doplní nově vybudované návštěvnické místo u památné štoly. „Mám představu, jak by mohla vypadat, ale chci svůj názor koordinovat se zástupcem františkolázeňské starostky Otakarem Skalou, s ředitelem muzea a divadla Arnoštem Němcem a Milanem Brožem z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Stezka by měla být zážitková záležitost,“ konstatoval Míka. A právě nově vybudovaná podzemní štola o délce přibližně třiceti metrů by měla být jejím zlatým hřebem. Začátky však nebyly jednoduché.

„Než jsme začali s hornickými pracemi, museli jsme využít geofyzikální metody, které popisují svrchní vrstvu země. K těm základním patří například odporová tomografie, kdy se měří elektrický odpor, použili jsme také metodu, při které se po zemi rozloží speciální sondy a měří se odezvy od úderů seismickým kladivem. Dále elektromagnetickou tomografii, georadar či magnetické měření. To vše nám umožnilo „vidět“ pod povrch a prozkoumat složení hornin,“ sdělil seismolog Milan Brož, který za zpřístupněním štoly stojí.

Ražbu průzkumných štol inicioval Goethe

Vysvětlil, že už první výsledky podrobného vědeckého mapování prokázaly, že původní historické chodby v podzemí jsou. Ale ve větší hloubce. Dokládají to i historické více než dvě století staré důlní mapy. „Výsledky našich měření se s nákresy až překvapivě shodovaly. A navíc se prokázalo, že se opravdu pohybujeme v prostoru, kde už se v minulosti kopalo. Našli jsme třeba opracované kameny nebo zbytky starých cihel,“ dodal Brož.

Komorní hůrka je úzce svázaná s osobností Johanna Wolfganga Goetha, který byl nejen literárním géniem, ale také vášnivým přírodovědcem. „Na základě jeho iniciativy zde byla v roce 1834 zahájena ražba průzkumných štol, které měly potvrdit vulkanický původ sopky. On sám se toho ale nedožil. Zemřel dva roky předtím. Ovšem jeho přítel Kašpar Šternberk dodržel slib, který Goethovi dal, a chodby nechal vykopat,“ dodal Jan Buriánek z Městského kulturního střediska Františkovy Lázně.