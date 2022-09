Aš koupí bývalý kojenecký ústav, vybuduje v něm podnikatelský inkubátor

„Kraj ten objekt už dříve předal do užívání Domovu pro osoby se zdravotním postižením Pata. Jenže v souvislosti se změnami, které se v této oblasti v posledních letech udály, zůstal ten dům nakonec nevyužitý, a kraj jej proto nyní nabízí k prodeji. A my máme obavy, aby ten objekt, který stojí prakticky v centru města a je obklopen parkem, nekoupil nějaký obchodník s chudobou a nevybudoval tu v Aši nějaké další sociální bydlení. Proto zastupitelé na koupi kývli,“ vysvětlil ašský starosta Dalibor Blažek.

Podle jeho slov je odhadní cena 7,65 milionu korun, město by celou stavbu s pozemky mohlo od kraje získat za přibližně tři čtvrtě milionu. Má to ale podmínku. Objekt musí město využít pro veřejně prospěšné účely.

Budovy by tak do budoucna neměly sloužit k bydlení, ale v souladu s návrhem komise rady města pro strategický rozvoj a cestovní ruch se jejich využití zaměří na celkovou podporu zaměstnanosti. V návrhu jsou prostory pro začínající podnikatele a společnosti, kanceláře, gastro provoz, případně obchodní prostory, vzdělávací centrum či tréninkové středisko.

„V rámci programu Vlaštovka připravujeme řadu projektů na podporu ekonomiky a místního podnikání. Představujeme si, že bychom budovu mohli využít jako nějaký podnikatelský inkubátor. Město by investovalo do prostoru, který by pak začínajícímu podnikateli za příznivou cenu pronajalo. To by mohlo živnostníkům pomoci k hladšímu rozjezdu. Dokážu si představit, že by v tom parku vznikla třeba nějaká kavárna, v patře pak například kanceláře nebo další prostory k drobnému podnikání,“ popsal Dalibor Blažek.

Budova podle něj bude nejprve potřebovat rekonstrukci. „Už máme k dispozici posouzení technického stavu budovy a víme, že to bude stát nemalé peníze, ale chceme do toho jít. Byli bychom rádi, kdyby ten projekt přímo navazoval na program Vlaštovka, protože přímo do něj už zakomponovat nepůjde. A naše představa je taková, že by Vlaštovka mohla pomáhat třeba i s nájmy,“ konstatoval starosta.

Jak řekl, v Aši se výrazně zhoršila dostupnost nejrůznějších služeb. „Je to tím, že spousta lidí, šikovných řemeslníků a malých podnikatelů, odešla pracovat do Německa. Než aby ti lidé podstupovali riziko podnikání, tak raději šli pracovat k pásu. A tohle my chceme za pomoci Vlaštovky zvrátit,“ dodal Blažek.