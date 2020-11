Karlovarský kraj bude jednat o rozpočtu, i když opět nemá nové vedení

„Doposud nám přišlo korektní neřešit zásadní věci. Tento stav ale musí skončit. Rozpočtové provizorium je to nejhorší, co by nás mohlo potkat,“ řekl na dopoledním odloženém ustavujícím jednání krajského zastupitelstva stávající hejtman Petr Kubis (ANO).



Podle Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) je ovšem i varianta rozpočtového provizoria ve hře. „Je připravený jak návrh rozpočtu, tak jeho provizorium. Bude na vůli zastupitelstva, co schválí,“ řekla.

Co ovšem do konce roku schválené být musí, je rozpočtový výhled na roky 2022 až 24.



„To je dané zákonem. Ve výhledu se určují zejména investiční priority. Na příští tři roky jsou v něm akce přibližně za 4,6 miliardy korun. Kraj všechny tyto akce neutáhne, je proto nutné říct, které se budou realizovat. Pokud by ke schválení výhledu nedošlo, bylo by to porušení zákona,“ zdůraznila Mračková Vildumetzová.

Podoba krajského rozpočtu, kterou budou v pondělí projednávat radní, podle jejích slov určitě nebude definitivní.



„V současném návrhu je z hlediska provozního rozpočtu ztráta zhruba sto milionů korun. Kraj ale musí počítat i se schválením zrušení superhrubé mzdy a snížení daní. To se bude muset v krajském rozpočtu rovněž promítnout. Na nové krajské vládě je říct, v jakých položkách budou škrty,“ podotkla krajská zastupitelka.

Pokud by bylo schválené rozpočtové provizorium, dají se čerpat pouze provozní peníze. „Dotace by se ale zastavily. Subjekty, které jsou na nich závislé, by tak nevěděly, kolik a kdy od kraje dostanou,“ doplnila Jana Mračková Vildumetzová.

Do úterka najdeme kompromis, věří lídr STAN

„S rozpočtem jsme se seznámili na separátním jednání zástupců jednotlivých klubů krajského zastupitelstva. Je v něm řada nejasných parametrů na příjmové stránce, od kterých se odvíjí i stránka výdajová. Jsme připraveni přijít s návrhy změn. Rozpočet by určitě nebyl vyrovnaný, ale schodkový, který ovšem bude možné krýt z rezerv, které kraj má,“ komentoval zrod krajského rozpočtu lídr STAN Petr Kulhánek.

Co se týká nové koalice na kraji, je Kulhánek optimistický. „Kdybychom neviděli možnost ustavit ji, nežádali bychom dnes o další přerušení ustavujícího zasedání zastupitelstva. Věřím, že do úterka najdeme kompromisní řešení,“ řekl Kulhánek.

Na přístupu koalice ODS a KDU-ČSL se zatím nic nemění. Stále usiluje o post hejtmana.



„Je to politické usnesení regionální rady. Budeme čekat, jestli se s partnery podaří vyjednat ústupky. To bude trvat do doby, než by regionální rada rozhodla jinak,“ řekl po dnešním přerušeném jednání zastupitelstva lídr ODS Karel Jakobec. S těmito podmínkami souhlasí i KDU-ČSL.