První zimní festival Knižní lázně nabídne setkání s autory i tvůrčí dílny

Knižní lázně s adventní atmosférou, na které se sjedou nakladatelé z celé republiky, začínají v pátek 1. prosince v 15 hodin. Během odpoledne se na pódiu vystřídají spisovatel Aleš Hejna s knihou Pohádky z chlupaté deky nebo bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk s programem ke knize Jak se dělá zoo.

Během dvou hodin Petr Fejk mimo jiné prozradí, jak se ze staré pražské zoologické zahrady stala jedna z deseti nejlepších na světě. V projekci představí řadu zvířat a dojde i na dramatickou povodeň. Součástí pátečního programu, který potrvá do 20 hodin, bude rovněž tvořivá dílna vánočních papírových hvězd.

Tvořivá dílna v kavárně

Hlavní část Knižních lázní se koná v sobotu 2. prosince od 10 do 17 hodin. Organizátoři zvou na setkání s autorkou nové dětské knihy O kapku víc Marianou Tutschovou a na její dílnu papírových záložek a ozdob. Zuzana Rejchová pohovoří s Petrem Fejkem, ze své knihy o Václavu Neckářovi bude číst spisovatel a nakladatel Pavel Hénik.

Knižní novinky Co skrývá Jeruzalém, Hela, Kůže, Přitakání Paula Ricoeura a Já, Jean-Jacques Rousseau představí nakladatelství Maraton a Pink Box. Jako zázemí pro tvořivé dílny, při nichž si lze vyrobit papírové vánoční hvězdy a knižní záložky, naučit se japonskou knižní vazbu či umění koláže, bude sloužit festivalová kavárna Oreaport.

Výtvarná soutěž pro děti

„Po čtyřech letních ročnících Knižních lázní a s otevřením rekonstruovaného domu Chopin přišel nápad na něco speciálního. Proč by lázeňské město nemohlo mít také malou vánoční knižní lázeň přímo na Hlavní třídě,“ řekla organizátorka festivalu Klára Khine. Doplnila, že zimní festival Knižní lázně vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti a mladé lidi do 16 let.

Mohou se přihlásit s vlastní původní ilustrací na téma své oblíbené knihy. Forma zpracování je volná. Vítězové získají věcné ceny a účast na letním workshopu komiksu, který se uskuteční v rámci letních Knižních lázní 2024.