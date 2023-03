Chodov dokončuje novou knihovnu v bývalé „knedlíkárně“, otevřít se má v září

„Další přibližně dva miliony bude stát vnitřní vybavení,“ upozornil místostarosta města Luděk Soukup. Radnice už zakázku na zařízení knihovny zadala.

Až na sklonku června nastoupí truhlář, bude už mít vše připravené tak, aby mohl v červenci vše osadit. Po stavební stránce se nyní dokončuje betonáž spojovacího krčku. „Střechy i většina oken jsou už hotové. Zbývá jen osadit velká okna, což ovšem nelze dělat, dokud je objekt pod lešením,“ doplnil chodovský místostarosta.

Chodovští se inspirovali ve Švédsku

Zdevastovaný areál získalo město v rámci konkurzního řízení se zkrachovalou pekárnou. Od správce jej radnice odkoupila za cenu pozemku, tedy asi za milion korun. Nová knihovna nebude knihovnou v tom nejužším slova smyslu. Stane se centrem komunitního života ve městě.

Inspiraci přitom chodovští hledali na severu Evropy, konkrétně ve Švédsku. „Právě ve Švédsku jsou totiž knihovny nejmodernější,“ vysvětlila Hana Němčičová, ředitelka chodovské knihovny.

Co bude se starou knihovnou, to je otázka

Na radnici rovněž řeší, co s dosavadním sídlem knihovny ve Staroměstské ulici. Podle Luďka Soukupa by se do něj na rok mohla po dobu chystané rekonstrukce přestěhovat centrála městského záchranného systému.

O další budoucnosti objektu zatím jasno není. „Mohly by v něm být byty, v přízemí by pak mohl vzniknout lékařský dům. Tuto variantu zvažujeme i proto, že dochází místo v objektu polikliniky,“ dodal Soukup.