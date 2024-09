První knihovny z Karlovarského kraje míří do digitálního věku

„Registrovaní čtenáři mohou o vydání digitálního čtenářského průkazu požádat jak v hlavní budově ve Dvorech, tak na pobočce v Lidické ulici,“ uvedla Andrea Bocková, mluvčí krajské knihovny. Po podání žádosti obdrží zájemce e-mailový odkaz. „Ten je po odkliknutí automaticky přesměruje do aplikace Peněženka či Wallet,“ popsala mechanismus získání virtuálního průkazu Bocková.

Díky digitálnímu čtenářskému průkazu v mobilním telefonu podle mluvčí získají návštěvníci knihovny přehled o svých aktuálních výpůjčkách, zjistí, kdy naposledy byli v knihovně osobně i to, zda mají připravené rezervace k vyzvednutí.

„Vzhledem k propojení digitálního průkazu s výpůjčním protokolem a systémem Tritius chystá knihovna jeho rozšíření o další praktické informace a funkcionality, které dále zvýší komfort této služby,“ doplnila Bocková.

V Chebu řeší následky požáru

O obdobném technickém řešení uvažují i v chebské knihovně, nicméně zavedení digitálního systému bude muset počkat. „Teď máme trochu jiné priority,“ uvedla ředitelka Martina Kuželová.

Knihovna se totiž ještě stále potýká s následky požáru z podzimu roku 2022. Vedle zavedení digitálního čtenářského průkazu ředitelka počítá i s tím, že se na ně začnou obracet čtenáři s e-občankou.

Martina Kuželová je hrdá na to, že chebská knihovna jako první v kraji kompletně digitalizovala veškeré výtisky okresních novin. V případě Chebu to by titul Hraničář. V archivu máme od každého čísla jeden výtisk. Ten, kdo hledal jakékoliv informace z nich, musel je fyzicky prolistovat,“ vysvětlila ředitelka důvod k digitalizaci tohoto fondu.

Trvala přibližně půl roku a chebská knihovna na ní spolupracovala s krajem, který má k dispozici digitalizační jednotku. Nyní v digitální podobě lze do systému jednoduše zadat klíčová slova a ten díky fulltextovému vyhledávači zobrazí všechny relevantní odkazy na články.

Chodov zavede bezobslužný provoz

Nejnovější a nejmodernější knihovnu v regionu mají v Chodově na Sokolovsku. Vznikla přestavbou bývalé mateřské školy, která později sloužila i jako výrobna knedlíků. Po rozsáhlé rekonstrukci se z objektu stalo kulturní a společenské centrum města.

I když chodovští knihovníci zatím o zavedení digitálních čtenářských průkazů neuvažují, služby chtějí rozšířit tak, aby vyšli klientům co možná nejvíce vstříc. Důkazem je chystané zavedení bezobslužného provozu.

Ten podle ředitelky Hany Nemčičové zpřístupní knihovnu lidem i po zavírací hodině nebo o víkendech. „Testovali jsme to přes prázdniny, nyní ladíme ještě technické a organizační detaily. V řádu dnů spustíme informační kampaň, zavedení této služby je otázkou velice blízké budoucnosti,“ naznačila ředitelka.

Knihovna už dnes nabízí samoobslužný provoz, který funguje na podobném principu, jako samoobslužné pokladny v obchodech. Bezobslužný provoz je dalším krokem.

Při projektování nové podoby chodovské knihovny čerpali její zaměstnanci inspiraci v podobných zařízeních v severských zemích. „Bezobslužný provoz jsem poprvé viděla někdy před deseti lety v Dánsku. Tato možnost se mi moc líbila, proto ji chceme uplatnit i u nás,“ dodala.