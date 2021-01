Covid naučil lidi zase číst, libují si knihovníci. Půjčují bezkontaktně

Bezkontaktní knižní výpůjčky. To jediné v pátém stupni protiepidemických opatření vládní nařízení dovoluje. Třeba Městská knihovna Ostrov se ale rozhodla jít o krůček dál a čtenářům zajistila i rozvoz knížek až do domu.

„Když jsme si udělali průzkum a zjistili, jak velký je o tuto službu zájem, neváhali jsme. Půjčili jsme si od města auto a denně rozvezeme na pětadvacet balíčků s knihami, a to i do spádových obcí města Ostrova. Na našem webu si je čtenáři vyberou a my je vyexpedujeme až k nim,“ usmívá se ředitelka ostrovské knihovny Irena Leitnerová.

Radost má i z toho, že si se začátkem nového roku stovky čtenářů houfně obnovují své roční členství a že se přidávají i čtenáři zbrusu noví. „Když to náhodou nesvedou online přes počítač, ať nám určitě zavolají, pomáháme s registrací i po telefonu,“ dodává ředitelka.

Bezkontaktní novinka z Chebu

Od minulého týdne nabízí bezkontaktní výdej předem objednaných výpůjček také Městská knihovna v Chebu. Čtenářům jsou knihovníci k dispozici každý všední den od deváté ranní do čtvrté odpoledne.

„Čtenář zazvoní u dveří, oznámí obsluze své jméno a poodstoupí. Knihovník na stolek před vchodem knihy položí a zavře. Poté může čtenář přistoupit a knihy si odebrat,“ popisuje covidovou novinku v aktuálním chodu knihovny její ředitelka Martina Kuželová a dodává: „Mohli jsme knihovnu úplně zavřít a čekat, co bude dál. To srdce jsem ale neměla. Zájem čtenářů totiž roste měsíc od měsíce.“

Knihy si čtenáři v Chebu objednávají prostřednictvím online katalogu, případně e-mailem nebo telefonicky. „Své čtenáře už známe, takže jim leckdy sami poradíme, co nového si mají přečíst, případně jim dáváme šikovný tip, aby se inspirovali na stránkách Databázeknih.cz, kde najdou nejrůznější žebříčky, třeba sto nejlépe hodnocených knih nebo padesát těch nejvíce čtených,“ uzavírá ředitelka.

Kniha na třicet dní do mobilu

Pokud nedojde po 22. lednu ke změně vládního nařízení a nebude možnost otevřít výdejní okénko, bude zvažovat bezkontaktní půjčování i Krajská knihovna v Karlových Varech.

Nejpůjčovanější knihy během pandemie Patrik Hartl: Okamžiky štěstí

Alena Mornštajnová: Hana

Radka Třeštíková: Bábovky

Lars Kepler: Lazar

Jojo Moyesová: Než jsem tě poznala

Pavla Hawkinsová: Dívka ve vlaku

Lars Kepler: Písečný muž Autoři, jejichž knihy se půjčují nejčastěji: Vlastimil Vondruška



Patrik Hartl



Alena Mornštajnová



Michaela Klevisová



Jo Nesbo



Nora Roberts

Soukromé tipy knihovnic Jodi Picoult: Vypravěčka

Jakuba Katalpa: Zuzanin Dech

Michal Kubal, Vojtěch Gibiš: Pandemie

Marek Eben: Myšlenky za volantem

„Spousta lidí by ráda četla, zvláště starší čtenáři, kteří nepracují s e-knihami a čtečkami. Telefonicky nebo přes své čtenářské konto si tak knihy objednají, my jim je připravíme do vstupního vestibulu a oni si je tu vyzvednou,“ plánuje tisková mluvčí knihovny Andrea Bocková.

Knihovna nabízí také výpůjčky e-knih ze svého nového katalogu. Návod, jak na to, najdou čtenáři na webu knihovny. „Stačí být v naší knihovně registrovaný a na mobil či tablet si stáhnout zdarma aplikaci eReading. K dispozici tak bude mít čtenář rázem přes devět tisíc titulů. Kniha se mu objeví v mobilní aplikaci a bude dostupná 31 dní, poté se titul sám smaže,“ doplňuje mluvčí s tím, že lidé si takto mohou vypůjčit až tři tituly za měsíc.

Většinu z nabízených publikací tvoří beletrie, naučná literatura čítá kolem dvou tisíc titulů. Krajská knihovna má ale i velmi obsáhlou elektronickou databázi časopisů a novin PressReader. Čtenář si může časopis na dálku stáhnout, uložit k sobě na počítač a v klidu si jej číst a prohlížet, i když je právě offline.

Nejlepší vynálezy lidstva

Podle Andrey Bockové pandemie čtenářský vkus zásadně neproměnila: „Lidé stále hledají v beletrii to co dřív, tedy hlavně odpočinek, únik od reality nebo zajímavý příběh, který by je inspiroval. Nově si ale uvědomili, že seriály je baví sledovat jen chvíli, zato u knih vydrží mnohem déle.“

V posledních letech navíc vedle seniorů vzrůstá návštěvnost knihoven také u nejmladší čtenářské kategorie. „Nárůst čtenářů do 15 let registrujeme hlavně poslední dva roky, kdy jsem si navíc začala všímat, že děti čtou už i v městské hromadné dopravě. To tu dřív nebývalo,“ upozorňuje Andrea Bocková a dodává: „Opravdu si myslím, že nejlepšími vynálezy světa jsou postel a knihtisk. Kniha je zkrátka věčná.“