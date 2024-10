Boží Dar musí připojit Skiareál Klínovec na vodovod a kanalizaci, rozhodl soud

Město Boží Dar musí připojit zařízení Skiareálu Klínovec na nejvyšším vrcholu Krušných hor na vodovodní a kanalizační řad. Vyplývá to ze dvou pravomocných rozsudků Krajského soudu v Plzni. Verdikt soudu udělal tečku za několik let trvajícím sporem skiareálu s božídarskou radnicí, kdy město odmítalo připojit infrastrukturu areálů k sítím i přes to, že kapacita pro tento krok je dostatečná.