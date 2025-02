Další překážka oživení hotelu na Klínovci. Jáchymov nesouhlasí s přístavbou

Záměr Božího Daru a jeho partnera, společnosti Prague Season, předpokládá dostavbu objektu s přibližně osmdesáti pokoji. Podle starosty Jáchymova Františka Holého ovšem platný územní plán města skutečně žádnou podobnou stavbu neumožňuje.

„Přesněji řečeno je to v přímém rozporu s územním plánem,“ upozornil Holý. Do jeho změny v roce 2024 podle něj Jáchymov zahrnul i požadavek Božího Daru týkající se Klínovce. „Je velmi nepravděpodobné, že by o této skutečnosti vedení města Boží Dar nevědělo,“ řekl v souvislosti s projektem jáchymovský starosta.

Územní plán lázeňského města je v jeho současné podobě platný od jara loňského roku. Řeší ochranu významných historických památek jak v samotném centru Jáchymova, tak na Klínovci. Stanovuje, že urbanistické plochy na jeho vrcholu nesmí být zastavěny z více než třiceti procent.

„Přístavba propojená s historickým hotelem a celkovou zastavěnou plochou zhruba 2500 metrů čtverečních na vrchol Klínovce umístit nelze,“ poukázal na rozpor František Holý s tím, že ochranné pásmo kolem historické budovy je 50 metrů.

Podle starosty navíc v současnosti ani neexistuje žádný projekt této přístavby a vizualizace jak by tato přístavba ovlivnil celkový ráz vrcholné partie na Klínovci. To ovšem rozporuje místostarosta Božího Daru Jaroslav Formáček.

„Studie na zástavbu vrcholu Klínovce je hotová od roku 2004,“ řekl Formáček. Vyjádření jáchymovské radnice nechtěl více komentovat. Jádro sporu je totiž podle něj jinde. „Je to postavené v rovině, že když my jsme neodsouhlasili stezku v oblacích, bude nám Jáchymov bojkotovat projekt na Klínovci,“ doplnil místostarosta.

František Holý totiž ve svém vyjádření poukázal na názorový posun vedení Božího Daru. „Ještě před nedávnem starosta Jan Horník ostře vystupoval proti dočasné stavbě takzvané Stezky v oblacích, která měla vyrůst pod vrcholem hory jako projekt podpory rozvoje turistického ruchu. Teď mu stavba budoucí privátní přístavby historického hotelu o několikanásobně větší rozloze a přímo na vrcholu nevadí,“ řekl starosta Jáchymova.

Rekonstrukce hotelu na Klínovci je strategickým projektem Fondu spravedlivé transformace. Díky tomu má většinu z předpokládaných nákladů 415 milionů korun pokrýt evropská dotace. Zbývající část chce pokrýt město z úvěru, do financování se zapojí i strategický partner Prague Season.

V minulosti projevila zájem o strategické partnerství projektu také společnost SUAS GROUP. Ta ale nakonec od záměru ustoupila. Z ekonomického hlediska investici vyhodnotila jako rizikovou.