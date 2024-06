Pernink sobě. Místní zachraňují legendární kino, které zavřela dřevomorka

Založili sbírku a výročí kina si připomenou také v pátek a sobotu, kdy se v obci koná festival Pernink Hills 90100 pořádaný ve spolupráci s Destinační agenturou Krušnohoří.

„Budova kina je přístavbou obecního úřadu. Původně byl celý objekt hostinec. Podle historických pramenů je objekt starý bezmála dvě stě padesát let. Samotné kino zahájilo provoz 24. června 1924. V té době se jednalo o moderní kino, jehož majitelem bylo Konsorcium válečných invalidů z první světové války. Proto se nazývalo kino invalidů,“ připomněl historii biografu Ladislav Vetešník, místostarosta Perninku.

Ten doplnil, že kino fungovalo s pár přestávkami v podstatě nepřetržitě celých sto let. „Bylo údajně v provozu i během druhé světové války a nucenou přestávku na tři roky přinesl až odsun původních obyvatel. Další přestávka nastala za covidu. Jinak kino promítalo celou dobu. Provoz nuceně skončil loni v červenci kvůli dřevomorce. Nyní je zavřené, ale věříme, že se podaří dát objekt dohromady a kino znovu nastartovat,“ ujistil Vetešník.

Radnice má rozpracovanou studii, která počítá s náklady na rekonstrukci ve výši přibližně šest milionů korun. „Máme zpracované posudky, prověřenou statiku. V rámci rekonstrukce by se nahradily poškozené krovy, zmodernizovalo zázemí i sociální zařízení. V neposlední řadě by se provedla také hydroizolace budovy. Nechceme stavět novou budovu. Rádi bychom zachovali retro atmosféru původního kina. Kolem jeho záchrany vznikla komunita místních občanů, kteří mají zájem pomoci. Jsme za to moc rádi, neboť není ve finančních možnostech obce vše ufinancovat z rozpočtu,“ řekl místostarosta.

Doplnil, že pomoci se spolufinancováním oprav má také oficiální veřejná sbírka. Tu založil obecní úřad. V rámci ní mohou lidé přispět například v infocentru nebo na transparentní účet.

Záchranu kina podporuje i Aleš Háma

„Bez diváků, filmových nadšenců, patriotů, a štědrých dárců to bohužel nedáme. Pomozte nám, prosím, vybrat potřebnou finanční částku na záchranu nejdéle fungujícího kina v širokém okolí,“ píše se na webu kina. Kromě obce a veřejnosti podporuje záchranu kina například Karlovarský kraj, Destinační agentura Krušnohoří či populární herec Aleš Háma.

Kino v Perninku bylo během své historie kromě promítání snímků také dějištěm mnoha dalších kulturních událostí. „Pravidelně se zde konala divadelní představení, koncerty a další akce. V současnosti se většina kulturních programů včetně plesu koná v místní sportovní hale, ale kino má neopakovatelnou retro atmosféru, která je u některých typů programů nepřenosná,“ domnívá se Vetešník.

Výročí kina si Perninští připomenou tento pátek a sobotu, kdy se v horské obci koná festival Pernink Hills 90100. Páteční program zahrnuje divadelní představení Sex na vlnách, které předvedou herci ze Západočeského divadla Cheb ve sportovní hale Krušnohorka. Sobota pak nabídne koncerty, dětské představení, řada tvůrců z Krušných hor a jeho podhůří představí své výrobky a nebude chybět ani bohaté občerstvení.

„Tato akce je oslavou výročí sto let od založení kina a devadesáti let od vzniku místní základní školy. Akci doplní také beseda a křest knihy Krajkářská rodina. Autor Wolfgang Eckart je vnukem váženého a úspěšného továrníka Franze Bartla, který byl v době založení kina starostou obce. Vstup na celý program je zdarma,“ zve do Perninku místostarosta s tím, že obec se snaží připravovat kulturních akcí více. „Máme zde spoustu aktivních a šikovných lidí, takže jsme moc rádi, že Pernink žije,“ uzavřel Ladislav Vetešník.