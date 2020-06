Na trať Katovického memoriálu se vydalo pětadvacet tisíc holubů

„Odstartovalo zhruba pětadvacet tisíc holubů od nás z Moravy,” uvedl holubář Lubomír Kubáček. Každý z holubů musel zdolat trasu dlouhou od tří set do 440 kilometrů. „Dneska jsou ideální podmínky pro let, slabý protivítr a teplo. Bude to spravedlivé pro všechny. Ke mně to mají holubi 340 kilometrů a počítám, že za slabých pět hodin budou doma,” dodal. Domovský holubník mají jeho svěřenci v obci Bělkovice-Lašťany nedaleko od Olomouce.

Organizátoři potom hodnotí holuby podle jejich průměrné rychlosti. Znají přesné souřadnice místa, odkud se tisíce holubů vydaly na trať, i přesný čas startu. Znají i přesné souřadnice holubníků, kam mají okřídelní závodníci dorazit. „Každý má do metru změřenou vzdálenost. Pak stačí jen vypočítat rychlost v metrech za minutu, která rozhoduje,” vysvětlil Kubáček systém hodnocení.

Závod se měl původně uskutečnit v neděli, jenže kvůli nepříznivé předpovědi počasí, kdy se mají objevit silné bouřky, organizátoři start přesunuli už na sobotu. Do doby, než v sobotu vypuknou, by měli být všichni závodníci ve svých holubnících.

„Před dvěmi lety startovalo 28 tisíc holubů, loni zhruba 25,5 tisíce, letos 25 tisíc. Na to, jak je letošní rok složitý a komplikovaný, květen byl propršený, tak je holubů trochu míň,” řekl Kubáček.

I holubáře postihla koronavirová pandemie, museli zrušit řadu setkání a burz, samotnou závodní sezonu ale opatření tak moc nezasáhla. Závodí se zhruba od prvních květnových víkendů a končí se na začátku srpna. „Pak už holub shazuje letky a je za zenitem svého výkonu,” dodal.

Větším problémem je pro holubáře počasí. Jak Kubáček uvedl, minulý týden se mělo létat z Německa na mezinárodních závodech, ty se ale musely kvůli počasí zrušit.

Holubářství je podle něj stále populární. Největší skupina holubářů je už sice v letech, ale jsou tu i jejich mladí nástupci, které to baví. „U nás na Moravě je základna silnější, v Čechách je to trochu horší,” poznamenal Lubomír Kubáček.