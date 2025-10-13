Do Sněmovny vykroužkovali starostu „se škraloupem“. Lidé zapomínají, říká politolog

Přezdívalo se jim mlátičky. Členové Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti se do historie někdejšího Československa zapsali jako nástroj pro potírání protirežimních aktivit. Jedním z nich byl i současný starosta Sokolova a nově zvolený poslanec Petr Kubis (ANO). Své někdejší působení u jednotky nezastírá, označení „mlátička“ ale důrazně odmítá. „Plukem prošla celá řada policistů,“ říká.

Petr Kubis v řadách VB působil v letech 1987 až 1989. „Byl jsem příslušníkem Pohotovostního pluku VB, což byla zároveň střední škola,“ vysvětluje Kubis. Nástupní školou podle něj prošla celá řada policistů.

Jak ale zdůraznil, nikoho z pozice člena pluku nemlátil. „Po internetu koluje fotografie příslušníka pohotovostního pluku, který pravděpodobně předvádí nějakou osobu. Opakovaně jsem označován, že ten policista jsem já,“ říká sokolovský starosta.

V Karlových Varech dosáhl Babiš ještě lepšího výsledku než celorepublikově

V souvislosti s touto fotografií již dříve podal trestní oznámení pro pomluvu. „Policie konstatovala, že fotografie byla pořízena v srpnu 1989. V té době jsem už příslušníkem pluku nebyl. Policie prošla i archivy, kde byly dohledány rozkazy k zásahu. Ani zde nebylo uvedeno mé jméno. Na fotografii nejsem a ani jsem nemohl být,“ tvrdí Kubis.

V nedávných volbách byl suverénně nejúspěšnějším skokanem v Karlovarském kraji na kandidátce ANO. Původně byl na 14. místě, téměř 3 900 preferenčních hlasů jej ale vystřelilo až do Sněmovny. Dostal se na druhé místo hned za lídryni hnutí Renatu Oulehlovou. Jen v Sokolově dostal 786 kroužků.

Hned ale naznačil, že stojí před nelehkým rozhodováním. Vedle toho, že je v čele Sokolova, působí také na kraji jako náměstek hejtmanky. „Sedět na třech židlích nechci, ani se to nedá zvládnout,“ řekl. Které z funkcí se vzdá, zatím neprozradil.

Lidé si chtějí umýt svědomí, říká politolog

Politolog Filozofické fakulty ZČU Přemysl Rosůlek dává fakt, že ve sněmovních volbách uspěli lidé se „škraloupem“ z minulosti, do vztahu s politickou kulturou v zemi. „Ta není valná,“ domnívá se.

Tolerance vůči tomu, co se dělo v době komunismu, je podle něj ve společnosti velká. „Část společnosti už podobné věci ani nezajímají. Může to být dané i tím, že si mnoho lidí potřebuje ‚umýt vlastní svědomí‘, protože v době komunismu mlčeli a nebyli součástí rebelie, kterou představovaly řádově stovky disidentů,“ řekl Rosůlek.

Zrcadlí to podle něj stav, kdy lidé zapomínají na to špatné a vyzdvihují to dobré. „Zapomínají ovšem na spoustu negativních věcí, které s sebou život v komunismu nesl,“ dodal Rosůlek.

Jiným starostům preferenční hlasy nepomohly

V Karlovarském kraji v parlamentních volbách kandidovalo celkem pět starostů. Ve „svých“ městech sice většinou uspěli, k zisku mandátu jim ale ani preferenční hlasy nepomohly.

V Nejdku nejvíce bodovala tamní starostka Ludmila Vocelková z ANO. Od místních voličů dostala 260 kroužků, suverénně nejvíce, ANO v Nejdku vyhrálo se ziskem téměř 42 procent. Vocelková ale není mezi trojicí zvolených poslanců.

Nahořklý úspěch: ze sněmovny vypadl skokan Kulhánek. Kubis může slavit

Nejvíc preferenčních hlasů v Libavském Údolí na Sokolovsku dostala Petra Nachtmann Gajičová na kandidátce STAN. K posunu jí to v krajských číslech nepomohlo, navíc STAN nezískal v Karlovarském kraji jediného poslance.

Podobně dopadli i Motoristé sobě. Navíc starosta Martin Gruber z Březové na Sokolovsku, který byl na kandidátce na pátém místě, obdržel od voličů jen tři preferenční hlasy.

Vysokou volební účastí se chlubí v Pramenech na Chebsku, z 86 voličů jich k volební urně přišlo 74. Pětatřicet z nich volilo ANO, sedmičkou na téhle kandidátce byla místní starostka Michala Málková. Ta dostala 27 preferenčních hlasů, v celém kraji pak 2351. Po sečtení hlasů se stala pátou náhradnicí.

Výsledky - Karlovarský kraj

ANO 2011

42,49 %
strana získala 57 555 hlasů
3
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

15,4 %
strana získala 20 871 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,94 %
strana získala 14 828 hlasů
0
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

10,21 %
strana získala 13 837 hlasů
0
-1

Motoristé sobě

7,28 %
strana získala 9 868 hlasů
0
0

Česká pirátská strana

6,49 %
strana získala 8 801 hlasů
0
-1

Stačilo!

4,09 %
strana získala 5 548 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,04 %
strana získala 1 414 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,45 %
strana získala 611 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,29 %
strana získala 405 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,29 %
strana získala 403 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,19 %
strana získala 264 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,18 %
strana získala 255 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,14 %
strana získala 202 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,14 %
strana získala 201 hlasů
0
0

Volt Česko

0,1 %
strana získala 140 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 102 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 82 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 52 hlasů
0
0
