„Hlavním symbolem karlovarských Vánoc bude padesátiletý, zhruba sedmnáct metrů vysoký smrk ztepilý,“ informovala mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.
Jehličnan váží téměř tři tuny a v pondělí ho pokáceli v zahrádkářské kolonii ve čtvrti Tuhnice. Ještě tentýž den smrk usadili před hotel Thermal.
„Pracovníci Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary jej zapustili do otvoru na prostranství a upevnili do speciálního stojanu. Vánoční strom se tyčí do výšky šestnácti metrů,“ pokračuje mluvčí.
V průběhu čtvrtka na něj nainstalují osvětlení a ozdoby a nic už nebude bránit tomu, aby byl v neděli v 18 hodin slavnostně rozsvícen.
Původně stála před hotelem Thermal douglaska tisolistá. Při kácení, náročné nakládce, převozu a následné instalaci se ale ulomilo a popraskalo několik větví. Ty by pak vánoční výzdobu a případný sníh nemusely unést. Kvůli bezpečnosti a také kvůli estetičnosti se proto rozhodlo, že se musí najít náhradník.
Douglasku v pondělí odstranili a v úterý přivezli strom nový. „Větve zužitkujeme na výzdobu města a na ochranu parkových záhonů před zimou. Kmen zpracují na palivové dřevo,“ vyjmenovala Helena Kyselá.
Už v sobotu ožije lázeňské centrum Karlových Varů vánočními trhy, které skončí až 1. ledna. I letos bude jejich středobodem prostranství před Mlýnskou kolonádou.
Novým prvkem letošního adventního programu bude naučná stezka Vánoční lázeňská mise a také filmová projekce pro rodiny s dětmi v sále Thermalu na první adventní neděli. Hlavními hvězdami doprovodného programu na Mlýnské kolonádě se letos stanou Jakub Děkan, Milan Peroutka, Igor Orozovič, Berenika Kohoutová a Radka Fišarová.
Město budou opět křižovat vánoční speciály hromadné dopravy. V sobotu 29. listopadu vyjede do ulic populární autovláček.
Vánočně vyzdobená souprava s vyhřívanými vagony bude jezdit na trase Tržnice – Vánoční trhy – Divadelní náměstí – Tržnice odpoledne a v podvečer. Na běžných linkách MHD bude nasazen vánoční autobus s bohatou výzdobou exteriéru i interiéru.