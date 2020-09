Karlovy Vary zlevní parkování v centru a chtějí stavět nová parkoviště

„S provozovatelem obou parkovišť, Dopravním podnikem Karlovy Vary, už je vše domluvené, teď čekáme na jeho poslední připomínky, abychom to mohli v průběhu listopadu spustit,“ řekl náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek.

Dlouhodobé problémy s parkováním v centru města pomáhá aktuálně řešit i soukromé parkoviště u autobusového nádraží. Tam stojí celodenní parkovné osmdesát korun, ale místo se tu dá výhodně pronajmout za pět stovek na celý měsíc. V přepočtu to pak dělá pětadvacet korun na jeden pracovní den.

Provozování tohoto parkoviště vítá také velitel městské policie Marcel Vlasák. „Už si na něj zvykli i návštěvníci a hodně ho využívají zejména při velkých akcích. Městu i nám se ulevilo,“ uvedl.

Strážníci mají méně práce s neukázněnými řidiči i díky instalaci automatických výsuvných sloupků na Zámeckém vrchu a Divadelním náměstí. Regulují vjezd do lázeňské zóny už od dubna a osvědčily se, takže se v budoucnu počítá s vybudováním dalších.

„Sloupky totiž průjezd aut opravdu radikálně snížily. Dříve tu projelo i dva tisíce aut za den, leckteré samozřejmě bez nutného povolení. Dnes jsou to sotva čtyři stovky,“ upřesnil Marcel Vlasák.

Přibudou další kamery

U vjezdů do lázeňské zóny by měly pomáhat i kamery. „Tímto projektem jsem skoro až posedlý a doufám, že ho už brzy dotáhneme do konce,“ poznamenal Vlasák.

Slibuje si od něj, že se budou strážníci moci konečně věnovat pořádku v ulicích místo nepovolených vjezdů, ale také větší pohodlí pro rezidenty i lázeňské hosty.

„Ti, kdo tu bydlí, budou mít celoroční povolenky, hosté lázeňských domů pak nebudou muset nic obíhat ani shánět. Kamera jen načte espézetku jejich auta, která je už v rámci rezervace pobytu v systému zadaná,“ vysvětlil s tím, že instalace kamer potrvá nejdéle dva měsíce.

Složitější bude pro město zajistit spolehlivý a bezproblémový přenos dat. Ten teď radnice řeší společně s dalším navýšením parkovacích míst v rámci akčního plánu dopravy v klidu.

„Už máme vytipované lokality na výstavbu nových parkovišť i úpravu těch stávajících. Rozhodně počítáme s tím, že vzniknou nová stání také pro rezidenty, kteří nemají leckdy kvůli neukázněným řidičům kde zaparkovat,“ doplnil Trtek.

Kolik parkovacích míst přesně po městě přibude, bude jasné do konce listopadu, kdy se podle náměstka primátorky začne s přípravou konkrétní projektové dokumentace. Nová parkovací místa by se pak měla začít budovat nejpozději do dvou let.

Kdo se vozí, dostane dárek

Co by podle magistrátu pomohlo neutěšené situaci v automobilové dopravě teď hned, je větší využívání městské hromadné dopravy. Proto se i letos Karlovy Vary zapojují do kampaně, která na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy v rámci celé Evropy upozorňuje.

Během Evropského týdne mobility, který připadá na tento týden, hodlá magistrát společně s Dopravním podnikem Karlovy Vary (DPKV) obyvatele města přesvědčit, aby MHD využívali ještě víc. Příští úterý kampaň vyvrcholí Dnem bez aut, kdy dostane každý cestující dárek jako poděkování.

Zároveň je hodlá vedení dopravního podniku formou letáčků informovat o tom, co pro ně aktuálně chystá. Mimo jiné jde o rozšíření nabídky mobilní aplikace Moje DPKV.

„Už od prosince by měli mít cestující možnost koupit si přes tuto aplikaci takzvanou virtuální kartu, neboli lítačku. Ať už čtvrtletní nebo roční. Odpadne jim tak stání ve frontách u přepážek,“ upřesnil ředitel DPKV Lukáš Siřínek.

Více by se měli cestující dozvědět také o výstavbě dalších inteligentních zastávek. Z celkového počtu 240 po celém městě je těch inteligentních aktuálně 40, brzy by jich mělo přibýt dalších 60. Patrně už půjde o číslo konečné.

Ty, které město vybavuje stojany se speciálními informačními panely, jsou vybírány podle toho, jak často je cestující využívají a také podle technických podmínek instalace. Ne všude je ale možné napojení do sítě.