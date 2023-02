Hoteliérům ve Varech chybí ruská klientela, všiml si deník The New York Times

17:58

Hotely v Karlových Varech postrádají ruské návštěvníky, na které cílily svými službami. Rusové přestali do města přijíždět poté, co jim Česko přestalo vydávat turistická víza vzhledem k ruské agresi na Ukrajině. Změny si všiml i deník The New York Times. Píše o tom, že hoteliéři hledají nové způsoby, jak přilákat návštěvníky, včetně známého Grandhotelu Pupp.