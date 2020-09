Vary čekají kvůli koronaviru ztrátu 130 milionů, budou chybět poplatky

„Příjmy města v prvním pololetí činily 590 milionů korun, výdaje pak 595 milionů,“ přiblížila výsledky hospodaření Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.

Výpadky v příjmech od státu se v tomto období podle jejích slov ještě naplno neprojevily. „To má obrovskou setrvačnost,“ naznačil první primátorčin náměstek Tomáš Trtek.

Prognózy pro letošní rok nevypadají pro lázeňskou metropoli dobře. Na jeho konci počítá vedení města s celkovým propadem 130 milionů korun. A to i poté, co do příjmové části rozpočtu započítá přibližně 60 milionů korun, které město získalo od státu jako kompenzaci za snížení daňových příjmů. Na každého obyvatele dostala sídla 1 250 korun.



Kasa přijde o poplatky

Důvodem k takto pesimistické prognóze je vedle zmiňovaného propadu daňových příjmů i fakt, že město kvůli koronakrizi přijde i o peníze z místních poplatků. Už kvůli tomu, že radnice například podnikatelům ulevila snížením či odpuštěním nájmů v městských objektech.

Tvůrci rozpočtu musejí počítat i s propadem příjmů z ubytovacího poplatku. Zatímco v normálních letech město od hoteliérů dostává přibližně 40 milionů korun, letos bude podle odhadů částka o 17 milionů nižší.

Město navíc na podporu cestovního ruchuvyčlenilo 50 milionů korun. Pětinu částky radnice použila na vouchery. Jejich platnost končí 30. září, slevy na pobyt ovšem budou hoteliéři poskytovat až do konce roku.