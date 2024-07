Dost už bylo filmu. Co dělat ve Varech mimo kina? Vyzkoušeli jsme za vás

Ačkoliv Karlovy Vary během festivalu ožijí, pořád v lázeňském městě najdete oázy klidu, kam ruch ani film nevkročí. Typickým příkladem je Krajina, expozice v prostorách Muzea Karlovy Vary na Nové Louce v centru města. Otevřeno mají každý den od 9:00 do půlnoci. A program je pestrý.

My jsme do Krajiny zavítali ve čtvrtek ráno a zkusili si otevřený workshop, který přímo reaguje na koncept expozice. Tvůrci totiž chtějí, aby lidé během festivalu vyzkoušeli prozkoumat i samotný Karlovarský kraj, jeho ojedinělou přírodu a seznámili se i s lokálními producenty. Workshop proto vedl mladý místní umělec zabývající se fotografií a multimédii Jan Tolar s kolektivem. Na velké plátno mohl svou malbou pomocí přírodních materiálů přispět každý, kdo vkročil.

A hledáte-li další oázu klidu, vyplatí se i zastávka na ranní jógu. Ta se koná každý den od 10:00 ve Dvořákových sadech ve Vodafone zóně. Na tom samém místě také můžete zaperlit svými znalostmi a po obědě si vyzkoušet vědomostní kvíz. Po celý den nechybí na mnoha místech ani rozhovory a setkání se zajímavými osobnostmi.

Pro milovníky umění, obzvláště černobílé fotografie, je pak otevřená výstava Star fotografa Tona Stana. Morgan Freeman, Uma Thurman, Willem Dafoe, Jude Law, Woody Harrelson, John Malkovich, Scarlett Johansson, Sharon Stone a mnoho dalších najdete na legendárních fotografiích v půvabných prostorech paláce Sparkasse. Jistě by byla škoda je vynechat.

Za zmínku také stojí kreativní a kulturní centrum Výměník. Galerii, design shop, kavárnu, centrum nového cirkusu – to vše tam najdete pod jednou střechou. Vstup je dobrovolný.

Do škatulky umění si pak určitě připište i proslulou sklárnu Moser, jejíž tradice trvá již 167 let. Stejnojmenné muzeum představuje příběh sklárny i její nejzajímavější artefakty. Na místě je i prodejní galerie a kavárna. V Galerii umění Karlovy Vary nezmeškejte výstavu mnohokrát oceněného kostýmního výtvarníka Theodora Pištěka.

Do víru zábavy

Kreativního i poklidného vyžití je během festivalu nespočet, stejně tak se ale vyřádí milovníci hlučné zábavy a večírků. Než se na jeden z nich přesunete, můžete si v plzeňském stanu naproti hotelu Thermal každý den od 18:42 vyzkoušet pověstnou školu čepu. Ujmou se vás ti nejlepší výčepní z celé republiky, kteří vám proces přípravy a čepu piva vysvětlí od A do Z.

A pak už hurá na koncert. Mattoni, jako i v minulých letech, připravila na prostranství u karlovarského Vřídla bohatý program. A své si tu najde opravdu každý. My jsme se pozdrželi na koncertu alt-rockové kapely Zrní. Vstup je zdarma.

Večerní a noční čas už patří koncertům a těm nejlepším DJům v bezprostřední blízkosti hotelu Thermal – v multifunkčním festivalovém centru KVIFF.TV Park. A až budou vaše uši příliš zahlcené, zamiřte na „silent disco“ do Vodafone parku. S půjčenými sluchátky se ponoříte do vlastního světa hudby. A pohledem na ostatní nadšence, u nichž budete hádat, co právě hraje do uší jim, se jistě pobavíte.