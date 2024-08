„Povaleč se prokousal přes pubertu.“ Oblíbený festival slaví už osmnáctý ročník

„Je to neuvěřitelné, ale Povaleč se prokousal přes pubertu. O prvním srpnovém víkendu tak v novém vizuálu oslavíme plnoletost,“ zve na festival pořadatel František Špinka. Organizátoři si prý i letos dali na programu festivalu záležet.

„Návštěvníky čeká to nejlepší ze současné kultury. Budou to již tradičně kapely, DJs, divadla, ale také performance, filmy, workshopy, výstavy, přednášky, koncerty vážné hudby, bojovky a mnoho dalšího. To vše v přátelské a rodinné atmosféře festivalu, kde se setkávají lidé ze všech koutů republiky,“ dodal Špinka.

Dramaturgie je podle něj velmi pestrá. „Ze zahraničních hostů se můžete těšit na elektronickou smršť hranou na živé nástroje od ECHT, či psychedelické vibrace a šílený groove v podání Freakin' Disco. Překvapí nové hudební uskupení Ametyst, rocková stálice The Atavists, nebo hardcoroví Jet8,“ doplnil organizátor.

Pro návštěvníky jsou připraveny také další scény. B stage bude zaměřená na elektronickou hudbu, milovníkům klidnější muziky budou k dispozici vystoupení přímo ve stanovém městečku v rámci stage C. „Ani čtvrtá Pub Stage nelpí na jednom konkrétním žánru,” informoval pořadatel.

Organizátoři neopomněli ani vážnou hudbu, která pasuje k historickému rázu Valče. „V barokním kostele Nejsvětější Trojice se v pátek a sobotu odehraje několik koncertů klasické hudby,“ podotkl Špinka. „Bližší informace o programu najdou lidé na našem webu,“ poradil pořadatel.

Zvány jsou i děti

Návštěvníci Povalče nemusejí nechávat doma ani děti. „Maličkatých účastníků přibývá. Už potřetí tak bude v zahradě k dispozici dětská stage, která je letos stylizovaná pouťově. Rozmanitý program zahrnuje loutkové divadlo, opravdovou střelnici, výtvarný workshop, a kouzlení,“ nastínili program pro děti pořadatelé Povalče. Po celé dva dny bude dětská scéna přístupná od 10. do 17. hodin. „V té době bude možné si pohrát s hračkami, malovat, odpočívat, a užívat si festivalu i s dětmi,“ dodávají organizátoři.

Besedy, workshopy i výstava

K festivalu patří také pestrý doprovodný program, který se bude konat zejména v zámecké zahradě. „Můžete se těšit na divadla na zámeckém nádvoří, promítání filmů, výstavy v kovárně, zmíněnou dětskou stage, i další různorodou zábavu,“ sdělil Špinka.

Součásti Povalče jsou také worshopy a besedy. Pořadatelé připravili mimo jiné přednášky na téma stáří. „Na konci jídelní zóny nebude chybět Drop In pro řidiče před odjezdem, sanitka s testy na HIV a jiné pohlavní nemoci. Nově se připojil i Nábor hrdinů pracující pro Český národní registr dárců kostní dřeně,“ doplnil Špinka.

Festival bez plotů

Výši vstupného mají v rukou samotní návštěvníci. Je dobrovolné.

„Povaleč je festival bez plotů. Vstup do areálu není zdarma, ovšem výši vstupného necháváme na příchozích. Všechny však laskavě nabádáme, aby přispěli alespoň minimální doporučenou částkou, která činí 950 korun. Ta je za tři dny bohatého programu více než symbolická, k udržení festivalu je ale nezbytná. Návštěvníky, kteří se rozhodnou přispět vyšší než minimální doporučenou částkou, čekají navíc odměny. Vstupenky lze letos zakoupit jak na místě, tak na našem webu,“ uzavřel František Špinka.