Zdravotníci převážejí z Chebu a Sokolova desítky pacientů najednou

„Zvládnout nápor nemocných je už nad naše možnosti. Jenom za čtvrtek jsme přijali 20 nových pacientů,“ konstatoval Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice. Převoz se podle něj týká lidí s lehčím průběhem onemocnění. „To znamená těch, jejichž stav nevyžaduje intenzivní péči,“ vysvětlil mluvčí. Chebskou nemocnici tak naráz opustilo 15 pacientů.



Stejného počtu lidí se stěhování týkalo i v Sokolově. „Máme naplánovaný transport deseti lidí mimo kraj a dalších pěti v rámci kraje,“ potvrdila Markéta Singerová, mluvčí Nemocnice Sokolov. Podobné akce jsou podle ní nutností, aby mohli lékaři zajistit plynulost péče o nemocné.

Ti sokolovští si podle Singerové zaslouží absolutorium. „Je to profesionální tým, který jede na maximum. Občas to vypadá, že jsou to spíš stroje, než lidi. Jejich práce je obdivuhodná,“ vysekla mluvčí poklonu lékařům.

Transport pacientů do jiných regionů se v posledních dnech stal i díky leteckému mostu běžnou praxí posledních dnů. Ve čtvrtek ze Sokolova odvezli 10 lidí. Ale dalších 14 jsme jich přijali. Situace je nejhorší od doby, kdy pandemie vypukla. A bohužel vše nasvědčuje tomu, že se jen tak nezmění, dodala Markéta Singerová.

Podle mluvčího Karlovarské krajské nemocnice Podrackého může enormní nárůst souviset výskytem britské mutace koronaviru. „Máme doloženo, že Němci v rámci jejich testování u pendlerů už zachytili několik desítek této mutace. Němci ty záchyty oznámili, víme o nich,“ řekl Podracký, který ale upozorňuje, že výskyt mutace právě u této skupiny s pendlery nesouvisí. Je dán tím, že pendleři jsou mnohem více hlídaní než zbytek populace.

„Díky tomu, že chodí 2 až 3 krát týdně na testování, jsou mnohem lépe sledovaní a je tam i větší šance na včasný záchyt. A znamená to jediné. Ta mutace tady je a je mezi lidmi rozšířená, jinak by při testech nemohlo dojít k tolika záchytům,“ dodal Vladislav Podracký.