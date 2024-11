Mariánskolázeňský skiareál se chystá na sezonu, novinkou bude zasněžovací tyč

Není to ale pravda, s koncem října tady sice ukončili letní sezonu, o to více práce mají připravit se na tu zimní. A to i přes to, že ta minulá se moc nepovedla.

„Ukončení letního provozu se týká lanové dráhy, trampolínového parku, dětského hřiště a Bistra u lanovky,“ řekl Vladimír Černý, vedoucí skiareálu.

Unikátní lanovka

Kabinková lanová dráha, která vede ze spodní stanice u Koliby na vrch Krakonoš v Mariánských Lázních, je nejstarší provozovanou kabinkovou lanovou dráhou v Čechách se speciálním pulzním systémem přepravy.

Navíc se celý areál může pochlubit tím, že je dostupný městskou hromadnou dopravou a do lázeňského centra je to jen několik minut chůze.

Revize a údržba teď čeká nejen samotnou lanovku, ale také vleky, zasněžovací zařízení a další technické vybavení areálu. Do zahájení zimní sezony je potřeba dokončit všechny revizní prohlídky a zkoušky, bez kterých se zařízení nesmí pustit. Navíc se muselo v těchto dnech opravit prasklé potrubí přívodu vody na zasněžování.

Ceny stejné jako loni

Skiareál Mariánky už na svých stránkách začal nabízet skipasy pro letošní sezonu. „Po loňské nepovedené zimě jsme nerezignovali a finišujeme s přípravami na další zimní sezonu. Držíme ceny ročního skipasu na stejné úrovni jako v loňské zimě,“ uvedl.

Součástí skipasu je i večerní lyžování. Skipas s třicetiprocentní slevou bude areál na svých stránkách nabízet až do 15. prosince. Roční skipas pro děti do 15 let nyní stojí 2 100 korun, pro studenty a seniory od 60 let 3 000 korun a dospělí za něj zaplatí až do 15. prosince 4 000 korun.

Se zasněžováním mariánskolázeňského areálu se počítá od začátku prosince, jakmile to povětrnostní podmínky dovolí.

Důležité je, aby byly vhodné podmínky, tedy teploty musí klesnout alespoň na minus 4° C. „Vysněženo máme většinou během 14 až 20 dnů, záleží na teplotách a vlhkosti. A to včetně úpravy sjezdových tratí, instalace bezpečnostních sítí a zábran,“ upřesnil vedoucí skiareálu.

Tradiční zahájení

Už od roku 2012 zahajují v Mariánských Lázních zimní sezonu 25. prosince na první svátek vánoční.

„Poté budeme mít otevřeno denně od 9 do 16 hodin, v plánu je opět večerní provoz na Slalomáku, a to každou středu, pátek a sobotu od 18 do 21 hodin,“ dodal správce areálu Vladimír Černý.

V provozu tak bude kabinková lanová dráha, lyžařský vlek II. , dětský park se dvěma posuvnými pásy, lyžařská škola, půjčovna, servis a také Bistro u lanovky.

Novinkou letošní sezony bude testování nové zasněžovací tyče u dolní stanice lanovky. „Zimní sezona podle klimatických a sněhových podmínek končí zpravidla nejpozději 31. března, ale několik let po sobě jsme končili už kolem 20. března, protože není sníh,“ dodal Černý.