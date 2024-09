V Mariánských Lázních konečně funguje tísňová linka 156, pomáhá automat

„Dosud platilo, že pokud někdo z Mariánských Lázní vytočil číslo 156, dovolal se na Městskou policii Cheb. Ta následně oznámení předávala svým mariánskolázeňským kolegům. Pokud by chtěl oznamovatel volat přímo, musel vyťukat devítimístné číslo pevné linky,“ informovala mluvčí města Mariánské Lázně Václava Simeonová.

Nyní se po vytočení čísla 156 volajícím ozve automat a nabídne, zda chtějí přepojit do Chebu (volba 1) nebo do Mariánských Lázní (volba 2).

Vedení města Mariánské Lázně novinku kvituje a věří, že zprovoznění tísňové linky 156 přispěje k vyšší bezpečnosti. „Výrazně se zlepší vzájemná komunikace občanů s městskou policií. Volání v naléhavých situacích bude snazší a v některých případech povede i k rychlejší reakci našich strážníků. Zkrátka je to další krok směrem k efektivnějšímu fungování veřejných služeb,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík.

Sjednocení linek a zjednodušení komunikace bylo rovněž jednou z priorit Ladislava Martínka, nového ředitele strážníků v Mariánských Lázních. „Jsem proto rád, že se podařilo tuto změnu připravit a uvést do praxe,“ podotkl Martínek.

Desítky případů ročně

Pro tuto změnu však museli Mariánskolázeňští získat povolení mimo jiné i od svých chebských kolegů.

„Každoročně jsme přijímali několik desítek oznámení od občanů a návštěvníků Mariánských Lázní,“ potvrdil Pavel Janošťák, ředitel Městské policie Cheb.

„Tyto případy následně chebští strážníci předávali kolegům do Mariánek. To vedlo k časové prodlevě a rovněž se nám tím blokovala linka pro akutní případy. Tato úprava zefektivní naši práci a zároveň nebude docházet k zatěžování linky případy, které přísluší jinam. I to byl důvod, proč jsme s touto úpravou souhlasili,“ vysvětlil.

Linka 156 funguje po celé republice a každý okres má své vlastní připojení. Současné technologie ale neumožňují zřízení této linky separátně pro nižší správní celky. Jediným řešením je automat, který dá volajícímu na výběr, kam chce danou událost nahlásit.

Zkušenosti z Karlovarska

S přelomovým řešením přišli jako první právě strážníci v Karlovarském kraji, konkrétně současný ředitel Městské policie Mariánské Lázně Ladislav Martínek, který v té době vedl Městskou policii Ostrov. Lidé z Ostrova se při vytočení čísla 156 dovolali do Karlových Varů.