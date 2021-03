Lidem je po prodělání nemoci covid-19 nutné pomoci hned, říká šéf lázní

„Naše lázně jsou indikovány k léčení stavů po komplikovaných zánětech plic. A covid, jak známo, napadá především plíce. Vysoce specializovanou lázeňskou rehabilitační péči, do které je zapojen i lékař, naše společnost nabízí pojištěncům a samoplátcům, a to i v době uzavření okresů Cheb a Sokolov. Není totiž možné čekat, až za několik měsíců pominou restrikce. Těm lidem je třeba pomoci hned. Protože jen včasná pomoc je vrátí rychle do života. To je z mého pohledu velmi důležité,“ vysvětluje Karel Kalivoda, ředitel společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně, která patří do rodiny Ensana Health Spa Hotels.



Podle jeho slov lázně v současné době poskytují tuto péči v sanatoriu Hvězda výhradně klientům z tuzemska, a to za přísných protiepidemických opatření.

„K eliminaci nákazy dodržujeme všechna nařízení vlády. Mimochodem, těch usnesení bylo od 12. března loňského roku do letošního 15. února vydáno v souvislosti s koronavirem přesně 607. Z toho 537 vloni, 70 letos a další se na nás hrnou. Není jednoduché všechna opatření sledovat a uvádět do praxe. Nicméně to demonstruje legislativní situaci, kterou se musíme prokousávat, abychom mohli naši péči postcovidovým pacientům poskytovat,“ vysvětlil Karel Kalivoda s tím, že ačkoli jsou v současné době okresy Cheb a Sokolov uzavřené, pro lázeňskou rehabilitační péči platí výjimka.

„Je důležité, abychom tuto péči dál nabízeli. Pacienti po těžkých zánětech plic by totiž měli s léčbou v lázních začít do čtyř týdnů po ukončení hospitalizace. Jen tehdy mají nárok na péči hrazenou prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Má to svůj důvod. Tělo a zejména plíce jsou v takovém stavu, že je třeba lázeňskou léčbu bezpodmínečně zahájit co nejdříve,“ podotýká ředitel.

Ten také upozorňuje, že ačkoli v současné době se v maximální míře řeší ochrana před nákazou, o tom, jak pomoci lidem, kteří onemocnění prodělali, potýkali se se závažnými komplikacemi a v mnoha případech stále bojují s následky, se mluví jen málo.

Naočkují až 500 lidí denně

„Právě zotavení z této nemoci je cílem péče, kterou poskytujeme. Společnost Léčebné lázně však pomáhá i jinak. Spolu s Karlovarským krajem požádala o zřízení vakcinačního centra pro celou spádovou oblast Mariánskolázeňska a už v pondělí 22. února jsme začali očkovat první zájemce ze státního registračního systému,“ konstatuje Karel Kalivoda.

V centru, kde pracuje i personál lázní, je podle jeho slov možné naočkovat až pět stovek lidí denně. „Záleží na dostupnosti vakcíny. Máme ale i testovací centrum, v němž provádíme antigenní testy a PCR odběry. Také naše sestry pomáhají ve veřejném testovacím centru, kam chodí po práci na výpomoc. Pomáháme tedy nejen lidem, kteří se u nás léčí z následků po covidu, ale i lidem, kteří zde žijí,“ dodal Karel Kalivoda.