Hosty Chebského hradu nově přivítá i křik dravých ptáků

Na naučných tabulích, které se zde objeví ještě letos, se lidé například dozví, o jakého ptáka se jedná, jak je možné jej v přírodě poznat, čím se živí a kde se vyskytuje. Sokolník Jan Balga navíc ukáže, jak a čím se dravci krmí, a předvede je v letu.

„Na hrady draví ptáci prostě historicky patří, proto tady také ta expozice vznikla. Cílem je seznámit návštěvníky s těmito krásnými zvířaty, která všechna nepocházejí z přírody, ale z umělého odchovu. A rovněž přiblížit historii sokolnictví. Ta tradice je dodnes živá hlavně v Asii a arabských zemích, kde se sokolnictví jako sportu lidé masivně věnují,“ popisuje Jan Balga, který je připraven i na to, pokud by chtěl některý z návštěvníků dravce podržet na ruce.

K dispozici má náhradní sokolnické rukavice, a to i pro děti. On sám se dravým ptákům věnuje 365 dnů v roce. „Dravý pták není hračka na mazlení. Je to inteligentní zvíře, které pozná svého člověka, který se o něj stará, a umí mu to dát najevo. Je to koníček na celý život. Vždyť třeba takový orel se dožívá až šedesáti let,“ vysvětluje Jan Balga.

Na falci jsou k vidění například orel skalní, výr velký, poštolka obecná, sokol stěhovavý či káně lesní. Právě to před několika dny při komentované prohlídce ulétlo.

Pták označený rolničkou, který slyší na jméno Hubert, se později objevil na Zlatém vrchu mezi ulicemi Tyršova a Janáčkova. Cinkání rolničky neuniklo pozorným obyvatelkám, které jakmile Huberta uviděly, hned informovaly kastelána hradu Tomáše Dostála. Dnes už se uprchlík opět předvádí návštěvníkům hradu.