Julius Meinl založil slavnou síť obchodů, jeho potomci budují i rezidence

Jako mnoho zručných českých řemeslníků a tovaryšů se i Julius Meinl záhy z Kraslic vydal za prací do Vídně, která v té době byla pulzujícím centrem monarchie a přála podnikavým.

V roce 1862 tam otevřel svůj první obchod s potravinami. A dařilo se mu. Kolem roku 1900 už měla rodina své obchody v Brně, Ostravě a Chebu. Od té doby rodinná značka Meinl stoupala vzhůru.

Ještě před první světovou válkou se stala ve střední Evropě pečetí nejvyšší kvality. Rodina Meinl následně zavedla v Rakousku-Uhersku systém maloobchodních řetězců podle britského vzoru a rychle získala dominantní postavení i na trzích v českých zemích. Za první republiky Meinl provozoval v Československu stovku prodejen, které obsluhovaly 6,4 milionu zákazníků.

Poté však přišla doba, která podnikání nepřála. Nacismus donutil příbuzné Julia Meinla odejít do britského exilu, následně komunismus zlikvidoval obchodní aktivity Meinlů ve střední a jihovýchodní Evropě.

Návrat po sametové revoluci

Avšak počátkem devadesátých let se značka Meinl na tyto trhy vrátila. Jen v Česku otevřela stovku supermarketů a síť drogerií Droxi. Po několika úspěšných letech v různých maloobchodních segmentech se nakonec rodina Meinlů rozhodla, že se z českého trhu stáhne a soustředí na to, co umí nejlépe. Odkaz svého zakladatele tak přenesla do jiného druhu podnikání.

V roce 2016 se ve firmě Julius Meinl Living zrodil koncept rezidencí s exkluzivními službami pod značkou The Julius. Její rezidenční hotel nové generace na pražském Senovážném náměstí je dnes asi nejviditelnější součástí rodinného byznysu Meinlů v Česku.

Meinlové však mají v České republice i další podnikatelské zájmy. Vedle distribuce značkových gurmánských potravin je to například rodinný cukrářský podnik, který v Plané poblíž Mariánských Lázní vyrábí světoznámé Mozartovy koule.